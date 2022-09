Inflatierecord van 12 procent vooral veroorzaakt door hogere energie- en voedingskosten

Beeld ANP / Richard Brocken

Consumentengoederen en -diensten waren in augustus 12 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder, meldt het CBS. In juli was de inflatie 10,3 procent. Vooral de hogere energierekening leidde tot een oplopende inflatie. Energie was in augustus 151 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder. In juli was dit 108 procent. De prijsontwikkeling van energie wordt door het CBS gemeten op basis van nieuwe contracten. Voeding was in augustus 13,1 procent duurder dan in dezelfde maand vorig jaar. Het CBS licht pastaproducten uit als een van de voedingsmiddelen waar flink meer voor betaald moet worden. Motorbrandstoffen stegen op jaarbasis minder hard dan een maand eerder. Dat drukte de inflatie nog enigszins.

Afgelopen week werd al het Europees geharmoniseerde inflatiecijfer bekend. Daaruit bleek dat de prijzen in Nederland in doorsnee met 13,6 procent waren opgelopen. In tegenstelling tot de consumentenprijsindex die het CBS zelf berekent, worden bijvoorbeeld kosten van het wonen in een eigen woning niet in de Europese berekeningen meegenomen. Het cijfer uit de geharmoniseerde Europese methode valt daarom vrijwel altijd hoger uit dan dat van de eigen methode van het CBS. Hoewel het Europees geharmoniseerde inflatiecijfer van afgelopen week dus hoger ligt dan dat van het CBS, kan toch worden gesproken van een record. Ook volgens de Nederlandse berekening is dit de hoogste inflatie ooit gemeten.

De almaar oplopende inflatie vergroot de druk op de Europese Centrale Bank (ECB) om de rente nog sterker te verhogen. De ECB komt donderdag met een nieuw rentebesluit. Mogelijk gaat de centrale bank de rente dan verhogen met 0,75 procentpunt. In juli werd de rente met 0,5 procentpunt verhoogd. Verschillende beleidsmakers van de centrale bank, onder wie president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank en Joachim Nagel van de Bundesbank, hebben gepleit voor een sterkere renteverhoging tegen de hoge inflatie.