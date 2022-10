Inflatiecijfer zakt fors in nieuwe berekeningswijze CBS

Door de inflatie gaan mensen vaker naar goedkopere supermarkten zoals Lidl. Beeld Elisa Maenhout

Wat gaat er veranderen aan de inflatiecijfers?

In weinig Europese landen ligt de inflatie zo hoog als in Nederland. Een belangrijke reden daarvoor is de manier waarop energieprijzen meetellen in de inflatieberekeningen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kijkt daarvoor maandelijks naar de kostprijs van nieuwe energiecontracten. Omdat de energieprijzen sinds de start van de oorlog in Oekraïne over de kop zijn gegaan, is ook de consumentenprijsindex (cpi) flink gestegen. Terwijl in werkelijkheid heel wat Nederlanders nog altijd met een vast gas- of stroomcontract zitten, en hun leven dus niet zo veel duurder is geworden als het inflatiecijfer doet voorkomen.

Het CBS werkt nu aan een nieuwe berekening van het inflatiecijfer waarin zowel bestaande als nieuwe energiecontracten zijn opgenomen. Maandag bracht het bureau de eerste resultaten van dat onderzoek naar buiten.

Hoe groot is het verschil?

Hoeveel de inflatie onder de nieuwe rekenmethode precies bedraagt is voorlopig onbekend, omdat het onderzoek nog niet volledig is afgerond. Niet alle energieleveranciers hebben al gegevens aangeleverd bijvoorbeeld, en van maar driekwart van de huishoudens zijn de huidige energierekeningen bekend. Het CBS verwacht halverwege volgend jaar exacte cijfers te kunnen publiceren. In het eerste onderzoek werkt de rekenmeester daarom nog met forse bandbreedtes.

Toch is nu al duidelijk dat het om een aanzienlijk verschil gaat. In augustus bedroeg de inflatie volgens de huidige berekeningswijze van het CBS 12 procent, in de nieuwe methode komt dit waarschijnlijk uit tussen de 7,5 en 9,6 procent, niettemin de hoogste inflatie sinds 1977.

Nieuwe energie- en gascontracten waren in augustus ruim 2,5 keer zo duur als een jaar eerder. Dit had direct gevolgen voor de 56 procent van de Nederlandse huishoudens met een variabel energiecontract. Met bestaande contracten erbij is de stijging ‘slechts’ 25 tot 96 procent.

Is de inflatie structureel te hoog ingeschat?

Nee, benadrukt Peter Hein van Mulligen. ‘Het is vooral de timing van de inflatie die verandert in de nieuwe rekenmethode’, legt de hoofdeconoom van het CBS uit. ‘In de huidige methode nemen we prijsveranderingen van energie meteen mee, en dus eerder dan veel mensen daar in hun eigen energierekening iets van merken omdat ze nog een vast contract hebben. Als zij later plots naar een variabel contract gaan, ervaren ze een enorme prijsstijging, terwijl het inflatiecijfer op dat ogenblik een stuk lager ligt aangezien de duurdere energie daar dan al grotendeels in zit.’

Waarom deed het CBS deze oefening niet eerder? ‘Het maakte lang niet veel uit of je vaste contracten nu wel of niet meenam in de berekening, maar dat is sinds het begin van het jaar wel anders. Je wilt uiteindelijk toch gewoon dat het inflatiecijfer elke maand zo dicht mogelijk aansluit bij wat er werkelijk gebeurt.’

Wat betekent dit voor de consument?

‘Voor de doorsnee Nederlander gebeurt er met deze nieuwe rekenmethode niet zo veel’, aldus Van Mulligen. ‘Boodschappen worden er niet duurder of goedkoper van, en ook op je eigen energierekening heeft het geen effect. Het inflatiecijfer wordt natuurlijk wel gebruikt voor de indexatie van allerlei zaken.’

Heel veel contracten in Nederland zijn gekoppeld aan het inflatiecijfer. Zowel de overheid als het bedrijfsleven maakt gebruikt van de consumentenprijsindex, bijvoorbeeld bij loononderhandelingen en de indexering van de huren en pensioenen. De Kamer van Koophandel adviseert ondernemers prijzen aan te passen op basis van de CBS-indexen, en noemt de consumentenprijsindex als de meest gebruikte. Die zou de afgelopen maanden dus lager zijn uitgevallen als ook bestaande energiecontracten meetellen.

Het is nog onduidelijk wanneer het CBS precies overstapt naar de nieuwe berekening. ‘Onze huidige methode loopt voor op wat er werkelijk gebeurt aangezien we de prijsontwikkeling van energie direct meenemen. We moeten wachten tot we ook de onderschatting van die prijzen hebben gehad, anders loop je het risico dat je de te hoge inflatie verankert. We hopen dat we rond medio volgend jaar de overstap kunnen maken.’