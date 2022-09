Inflatie zette koopkracht in 2021 al onder druk, vooral voor lage inkomens

Winkelpubliek in Amsterdam. Beeld ANP / Harold Versteeg

De koopkracht van de gemiddelde Nederlander steeg in 2021 nog met 0,3 procent, maar dat was de kleinste stijging in jaren. In 2013, tijdens de eurocrisis, was de koopkrachtontwikkeling voor het laatst slechter, toen daalde die met 1,1 procent.

De beperkte koopkrachtontwikkeling is vooral een resultaat van de ook in 2021 al aanzienlijke inflatie. In de zomer van dat jaar begonnen de gas- en energieprijzen te stijgen, waardoor het gemiddelde prijspeil met 2,7 procent toenam. In augustus van dit jaar steeg de inflatie tot 12 procent. Dankzij de stijging van cao-lonen en overheidsbeleid had het gemiddelde huishouden aan het eind van 2021 alsnog iets meer te besteden dan aan het begin.

Grote verschillen

Maar dat gold niet voor iedereen, zo blijkt uit de CBS-cijfers. Pensioenontvangers gingen er gemiddeld 1,1 procent op achteruit, en bijstandsontvangers noteerden een min van 0,4 procent. De gemiddelde werknemer zag zijn koopkracht juist met 2,1 procent stijgen.

Ook binnen die groepen waren er aanzienlijke verschillen: 40 procent van de werknemers ging juist achteruit in koopkracht, terwijl een kwart van de gepensioneerden meer te besteden kreeg. Voor iets meer dan de helft van alle Nederlanders nam de koopkracht toe.

Daarnaast verschilde de koopkrachtontwikkeling aanzienlijk tussen verschillende inkomensgroepen. De 30 procent van de Nederlanders met de laagste inkomens ging er in koopkracht op achteruit. De 40 procent met de hoogste inkomens kreeg juist tussen de 1,1 en 1,5 procent meer te besteden.