Inflatie voor het eerst sinds juni lager dan 10 procent, maar voedsel fors duurder

Beeld ANP / ANP

Inflatie in Nederland

In november was de Nederlandse consumentenprijsindex 9,9 procent, dat is de prijsstijging ten opzichte van november 2021. In oktober was dit nog 14,3 procent.

Toch zullen veel consumenten een dure maand achter de rug hebben. De inflatie van energieprijzen wordt berekend op basis van nieuwe contracten, en de prijzen daarvan stegen de afgelopen maanden snel. Nu nemen die prijzen minder snel toe, maar krijgen wel veel Nederlanders te maken met hogere maandbedragen. Voedsel werd juist flink duurder, daar noteert het CBS een prijsstijging van 15,7 procent ten opzichte van vorig jaar. Vooral van brood, granen en zuivel stijgen de prijzen.

Als energie en motorbrandstoffen niet worden meegerekend is de inflatie 6,8 procent

Niet alle prijzen stijgen even snel. In de onderstaande grafiek ziet u de energieprijzen en voedselprijzen vergeleken met de inflatiecijfers voor alle consumentenproducten samen. De energieinflatie wordt berekend op basis van nieuwe energiecontracten, waar lang niet iedereen me te maken heeft. Het CBS onderzoekt momenteel een nieuwe methode om de stijging van de energieprijzen te meten.

Benzine en diesel zijn de afgelopen maand een stuk goedkoper geworden. De brandstofprijzen hebben daardoor, net als de energieprijzen, een drukkend effect op de inflatie momenteel.

Internationaal

In Europees verband wordt de inflatie ook berekend. De zogeheten geharmoniseerde prijsindex van de Europese Unie valt voor Nederland hoger uit dan de consumentenprijsindex. Het grootste verschil: de kosten voor het wonen in een eigen woning worden in de Europese cijfers niet meegenomen.

Ook in andere landen stijgen de prijzen, maar de verschillen tussen EU-landen zijn groot.

Hieronder ziet u de laatst bekende inflatiecijfers voor EU-landen. Voor sommige landen zijn de gegevens minder actueel dan de Nederlandse.

Lonen

De lonen stijgen ook, maar kunnen de geldontwaarding momenteel niet bijhouden. Dit betekent dat veel Nederlanders nu minder te besteden hebben dan enkele maanden geleden. In november waren de cao-lonen gemiddeld 3,6 procent hoger dan een jaar eerder.

Prognose

De inflatie was in jaren niet zo hoog. De grote vraag is nu of dit van tijdelijke aard is. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) denkt dat de inflatie de komende tijd minder snel oploopt. In onderstaande grafiek vindt u de laatste Oeso-prognose.