Inflatie valt met 6,1 procent weer hoger uit, alles behalve energie wordt duurder

De prijsstijgingen zitten vooral in de dagelijkse boodschappen. Beeld ANP

Inflatie in Nederland

In mei was de Nederlandse consumentenprijsindex volgens een eerste raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 6,1 procent, dat is de prijsstijging ten opzichte van mei 2022. Dit is iets hoger dan de 5,2 procent in april. Sinds de piek in september daalde de inflatie snel, maar de afgelopen twee maanden is weer een lichte stijging te zien.

De energieprijzen, vorig jaar een grote aanjager van de inflatie, hebben nu een dempend effect. Stroom, gas en brandstof waren gemiddeld 18,5 procent goedkoper dan een jaar geleden. De prijsstijgingen zitten vooral in de dagelijkse boodschappen. Voedsel is de afgelopen tijd flink duurder geworden, daar noteerde het CBS in mei een prijsstijging van 12,8 procent ten opzichte van vorig jaar. Dat is een minder snelle toename dan vorige maand, maar nog steeds zijn de prijzen in de supermarkten flink hoger dan vorig jaar.

De inflatie van energieprijzen wordt berekend op basis van nieuwe contracten. In juni 2023 zal het CBS een nieuwe methode introduceren om de stijging van de energieprijzen te meten. Hieronder ziet u de prijsstijgingen van voedsel en energie vergeleken met de algehele inflatie door de maanden heen.

De brandstofprijzen worden door velen met argusogen in de gaten gehouden. Vanwege het dure tanken heeft het kabinet begin april 2022 de accijns op benzine en diesel tijdelijk verlaagd. Deze accijnsverlaging geldt in ieder geval tot eind juni 2023, daarna gaan de tarieven weer omhoog.

Internationaal

In Europees verband wordt de inflatie ook berekend, daar komt de Nederlandse inflatie uit op 6,8 procent in mei. In april was dit 5,8 procent. De zogeheten geharmoniseerde prijsindex van de Europese Unie valt voor Nederland hoger uit dan de consumentenprijsindex. Het grootste verschil: de kosten voor het wonen in een eigen woning worden in de Europese cijfers niet meegenomen.

Ook in andere landen stijgen de prijzen, maar de verschillen tussen EU-landen zijn groot. De inflatie in de eurozone als geheel ligt nog boven de doelstelling van 2 procent van de Europese Centrale Bank (ECB). Frankrijk, Spanje en Duitsland zagen in mei wel dalende inflatiecijfers. Half juni besluit de ECB of verdere renteverhogingen nodig zijn om de inflatie te dempen.

Hieronder ziet u de laatst bekende inflatiecijfers voor EU-landen. Van sommige landen zijn de gegevens minder actueel dan de Nederlandse.

Lonen

De lonen stijgen ook, maar konden de afgelopen maanden de geldontwaarding niet bijhouden. Dit betekent dat veel Nederlanders nu minder te besteden hebben dan enkele maanden geleden. In mei waren de cao-lonen gemiddeld 5,7 procent hoger dan een jaar eerder.