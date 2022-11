Inflatie sterk teruggevallen in november. Wat is de verklaring?

Een moeder haalt een ontbijtpakket op bij het Rode Kruis, dat de pakketten uitdeelt aan arme gezinnen met kinderen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Geen enkel euroland is immuun voor de prijsstijgingen, maar de Nederlandse inflatieveranderingen zijn vaak extremer dan in de rest van de eurozone. Ook nu is dat zo. In de eurozone nam de inflatie eveneens af, maar veel beperkter. Van 10,6 procent in oktober ging het naar 10 procent in november.

De president van de de Europese Centrale Bank (ECB), Christine Lagarde, vermoedt overigens dat de inflatie ondanks de lagere prijsstijgingen deze maand nog niet over haar piek heen is.

Waarom is de daling in Nederland zo sterk?

De voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) leren dat de verklaring vooral in de energiekosten zit (maar ook als die buiten beschouwing worden gelaten, valt de inflatie iets lager uit: 7,5 procent tegen 7,8 procent in oktober). Het CBS kijkt bij de inflatieberekening maandelijks naar de kostprijs van nieuwe energiecontracten. In november lag die lager dan in oktober.

Dat is in zekere zin een theoretische oefening. In de werkelijkheid hebben heel wat Nederlanders nog altijd een vast gas- of stroomcontract, en dus is hun leven niet zo veel duurder geworden als het inflatiecijfer doet voorkomen.

Deze berekeningswijze van het CBS loopt voor op wat er werkelijk gebeurt, legde CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen onlangs uit in de Volkskrant. ‘We nemen prijsveranderingen van energie meteen mee, dus eerder dan veel mensen daar in hun eigen energierekening iets van merken omdat ze nog een vast contract hebben. Als zij later plots naar een variabel contract gaan, ervaren ze een enorme prijsstijging, terwijl het inflatiecijfer op dat ogenblik een stuk lager ligt aangezien de duurdere energie daar dan al grotendeels in zit.’

Het CBS gaat volgend jaar over naar een nieuwe berekeningswijze voor het inflatiecijfer, waarbij meer rekening zal worden gehouden met de energieprijs die Nederlanders daadwerkelijk betalen.

Het leven wordt dus niet minder duur?

Zeker niet. Het inflatiecijfer blijft positief, dus de koopkracht gaat er nog altijd op achteruit. Voor de gemiddelde consument zal het leven niet direct goedkoper worden. De energie-inflatie wordt berekend op basis van nieuwe energiecontracten, en de prijzen daarvan stegen de afgelopen maanden snel. Nu nemen die prijzen minder snel toe, maar krijgen wel veel consumenten juist voor het eerst te maken met hogere termijnbedragen.

Bovendien stijgen de voedselprijzen verder. Met die uitgaven krijgt iedereen te maken, ook de burgers met een gunstig vast energiecontract en zij die weinig stroom en gas afnemen. Hoewel de vakbonden forse looneisen neerleggen, blijven de inkomens al geruime tijd achter bij de prijsstijgingen. In oktober was het gemiddelde cao-loon 3,5 procent hoger dan het jaar daarvoor. Voor de gemiddelde Nederlander betekent dit dat er steeds minder bestedingsruimte is.

Speelt de gulheid van het kabinet een rol?

Het Nederlandse kabinet heeft verschillende maatregelen genomen om de pijn van de hogere energiekosten voor gezinnen te verzachten. Zo is er de tegemoetkoming van 190 euro per huishouden in zowel november als december. Voor het inflatiecijfer heeft dat echter geen gevolgen, aangezien het CBS die gift ziet als inkomenssteun, en niet als korting op de energieprijzen.

Het prijsplafond daarentegen heeft wel een directe invloed op de prijs van geleverde elektriciteit of gas, en zit daarom wel in het inflatiecijfer. Of beter: daar zál het in zitten, aangezien het prijsplafond pas in werking treedt op 1 januari. Economen verwachten dat de inflatie in 2023 als gevolg van die maatregel naar een niveau onder de 10 procent zal zakken.