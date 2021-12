Inflatie maakt wereldwijd het stedelijk leven duurder, Tel Aviv voor het eerst de duurste stad

Het strand in Tel Aviv. Beeld Oded Balilty / AP

Daarmee neemt de Israëlische stad de koppositie over van Parijs, Hongkong en Zürich, die vorig jaar gezamenlijk de duurste steden waren. De uitverkiezing komt voort uit het Worldwide Cost of Living-rapport van de EIU. De EIU (Economist Intelligence Unit) is een onderzoeksgroep van het Britse toonaangevende tijdschrift The Economist.

Voor het rapport vergeleek de groep in 173 grote steden over de hele wereld de prijzen van tweehonderd goederen en diensten, zoals voedsel en kleding, maar ook benzine- en huurprijzen. Steden krijgen een index-score, waarbij New York City als referentiekader van 100 genomen is. Zijn de prijzen in een stad maar half zo hoog als in New York, dan krijgt de stad een indexscore van 50.

Voor het eerst staat Tel Aviv bovenaan de lijst van duurste steden, met een score van 106. Vorig jaar stond de stad nog op een gedeelde vijfde plek. Volgens de onderzoekers van de EIU komt dat vooral doordat de Israëlische munteenheid sjekel ten opzichte van de Amerikaanse dollar meer waard is geworden. Daardoor zijn de lokale kosten in Israël hoger geworden.

In Tel Aviv zijn alcohol, transport, persoonlijke verzorgingsproducten en recreatie relatief het duurst. Het Israëlische ministerie van Financiën verwacht dat de Israëlische economie in 2021 in totaal met 7,1 procent groeit. Dit is volgens het ministerie voornamelijk het gevolg van de voorspoedige (booster)vaccinatiecampagne.

Dure Amsterdamse benzine

Er zijn uitzonderingen, maar over het algemeen stelt de EIU dat leven in de stad wereldwijd duurder is geworden. De inflatie steeg in de onderzochte steden het afgelopen jaar met 3,5 procent, het hoogste percentage in vijf jaar. Daarbij stijgen ook de leveringskosten van producten als gevolg van de pandemie.

Bovendien stegen de benzineprijzen met 21 procent, volgens de EIU eveneens een gevolg van de pandemie. Amsterdam is daarbij een van de duurste steden. Een liter benzine kost daar 2,18 Amerikaanse dollar, omgerekend 1,93 euro. Alleen Hongkong is duurder met een literprijs van 2,50 dollar (2,20 euro).

Verder is Amsterdam juist een van de grootste dalers in het lijstje van de EIU. Vorig jaar stond de hoofdstad nog op plaats 32, dit jaar op plek 40. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat Amsterdam vorig jaar een van de grootste stijgers was (elf plekken omhoog). De daling van Amsterdam lijkt vooral het gevolg van de prijzen die in andere steden sneller zijn gestegen, aangezien de stad met een indexscore van 78 hoger scoorde dan vorig jaar (77).

Rome daalde het meest van alle steden, met zestien plekken, onder meer omdat kleding relatief goedkoper werd. De Iraanse hoofdstad Teheran was daarentegen voor het tweede jaar op rij de hoogste stijger en staat nu op een 29e plek. Dat heeft volgens de EIU vooral te maken met sancties van de Verenigde Staten, die in Iran leiden tot tekorten en prijsstijgingen. De goedkoopste van de 173 onderzochte steden zijn Damascus (Syrië) en Tripoli (Libië), beide steden in oorlog.