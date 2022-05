Inflatie: klant koopt meer huismerken, maar blijft zijn supermarkt (nog) trouw

Een schap met smeerboter in de supermarkt. Beeld ANP

ABN Amro, de op twee na grootste bank van Nederland, onderzocht de geanonimiseerde pinuitgaven van hun klanten. Sinds 2018 blijft het aantal verschillende supermarkten dat de gemiddelde consument bezoekt steken op drie per maand, ook nu de voedselprijzen met een noodtempo stijgen. In april ging het zelfs om een prijsstijging van 8,5 procent over de gehele linie.

Daardoor wil de consument besparen. Dat doet hij in merkkeuze. Het marktaandeel van A-merken nam af met 5 procent in april, terwijl het aandeel van huismerken juist steeg met 6 procent. Volgens Gerarda Westerhuis, sectoreconoom Retail en Leisure bij ABN Amro, is de schommeling ‘vrij uitzonderlijk’. Over het algemeen stijgt de omzet van de honderd grootste A-merken namelijk met een paar procent per jaar. In de drie jaar voor de coronacrisis ging het om gemiddeld 2,4 procent per jaar.

Weinig lonend

Het overstappen naar goedkopere merken is mogelijk de eerste stap in het veranderende consumentengedrag, denken ze bij ABN Amro. Het loont weinig om over te stappen tenzij zogenoemde ‘stuntaanbiedingen’ actief worden gezocht, vertelt Westerhuis. Dat kost tijd en energie, dus zoekt de consument de koopjes eerst in de eigen supermarkt. En dat lukt: ‘De gemiddelde productprijs bij Albert Heijn ligt hoger dan bij een discountsupermarkt als Lidl, maar als je kijkt naar de huismerken zijn de reguliere supermarkten de laatste jaren steeds meer gaan concurreren met discountwinkels.’

De mensen die wel wisselen van supermarkt, ongeveer 20 procent van de consumenten, behoren met name tot de lagere inkomens. ‘Maar dit beeld is in maart en april van 2022 niet anders als in de jaren ervoor’, aldus Westerhuis. Toch valt het te bezien hoelang de gemiddelde consument loyaal blijft aan zijn supermarkt.

Westerhuis verwacht dat als de inflatie nog meer in de portemonnee gevoeld wordt, ‘een tweede stap volgt, waarbij meer huishoudens op zoek gaan naar koopjes in verschillende supermarkten.’ Bovendien, vertelt ze, is de supermarktdichtheid in Nederland hoog. ‘Vaak liggen verschillende supermarktketens dicht bij elkaar. Hierdoor is het makkelijk om te wisselen van supermarkt.’