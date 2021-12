Inflatie in Nederland naar hoogste niveau in bijna 40 jaar door dure energie

Winkelend publiek op de Albert Cuypmarkt in Amsterdam. Beeld ANP

Een van de redenen voor de snelle inflatiestijging is dat de prijzen een jaar geleden juist op een dieptepunt lagen. Met het herstel van de economie na de coronacrisis stijgt ook de inflatie al een paar maanden. Vooral de kosten voor gas, elektriciteit en aan de pomp vallen fors hoger uit.

Elektriciteit was driekwart duurder dan in november vorig jaar. Gas steeg ruim de helft in prijs en benzine was ruim 31 procent duurder dan het jaar ervoor. Voor kleding moesten Nederlanders ruim 5 procent meer betalen, aldus het CBS. Om de pijn van de energierekening te verzachten, trok het demissionaire kabinet eerder al 3,2 miljard euro uit.

Eten en drinken

Ook voedingsmiddelen waren in november 1,1 procent duurder dan een jaar eerder. In oktober was dat nog 0,2 procent. Dit komt met name door de prijsontwikkeling van aardappelen, fruit en koffie. De meeste deskundigen houden vol dat de prijsstijgingen van voorbijgaande aard zijn. Maar ‘tijdelijk’ duurt steeds langer. Zo sprak de Rabobank vorige week in een nieuw rapport de verwachting uit dat de voedselprijzen ook in 2022 hoog blijven.

Behalve de verzachting van de energierekening zou Den Haag burgers ook kunnen compenseren voor het verlies aan koopkracht dat de inflatie veroorzaakt, bijvoorbeeld door het minimumloon te verhogen. Vorige week vroeg de volledige Tweede Kamer tijdens het debat over de begroting van Sociale Zaken de regering om met een koopkrachtherstelplan te komen.

Het is echter de vraag of de demissionaire regering daar nu al aan wil: ook tijdens de formatie onderhandelen VVD, D66, CDA en CU over verhoging van het minimumloon. Mogelijk houden de partijen hun troefkaart liever nog achter de hand.

Vorige week werd al bekend dat de volgens Europese meetmethoden vastgestelde inflatie voor Nederland, volgens voorlopige cijfers, op 5,6 procent uitkwam in november. Dat was het hoogste cijfer van deze eeuw. In België (7,1 procent) en Duitsland (6 procent) stegen de prijzen zelfs nog wat harder.