Inflatie in beeld: dit is hoe snel de prijzen stijgen

Supermarkt in Halsteren. Beeld Arie Kievit

De inflatie in Nederland is nu 9,6 procent, dit blijkt uit de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De inflatie blijft hoog, maar is net iets minder dan de 9,7 procent van vorige maand.

Inflatie in Nederland

De Nederlandse prijsstijgingen worden maandelijks door het CBS gepubliceerd. In april stegen de prijzen met 9,6 procent ten opzichte van april 2021. Energie (gas, elektriciteit en stadsverwarming) levert een belangrijke bijdrage aan de totale inflatie, maar de prijsstijging op jaarbasis was in april minder groot dan in maart. Ook de accijnsverlaging op motorbrandstoffen had een verlagend effect op de inflatie. De prijzen van voeding stijgen verder. Voedingsmiddelen waren in april 8,5 procent duurder dan een jaar eerder, in maart was dat 6,2 procent.

Niet alle prijzen stijgen even snel. Vooral energie en brandstof werden de laatste tijd flink duurder. In de onderstaande grafiek ziet u de energieprijzen vergeleken met de inflatiecijfers voor alle consumentenproducten samen.

Ook de brandstofprijzen worden door velen met argusogen in de gaten gehouden. Vanwege het dure tanken heeft het kabinet begin april de accijns op benzine en diesel tijdelijk verlaagd.

Het CBS zet elke maand op een rij voor welke producten en diensten de prijzen het meest zijn gestegen, en wat juist goedkoper wordt. Die top-5 vindt u in onderstaande tabel.

Internationaal

In Europees verband wordt de inflatie ook berekend. De zogeheten geharmoniseerde prijsindex van de Europese Unie valt voor Nederland hoger uit dan de consumentenprijsindex. Het grootste verschil: de kosten voor het wonen in een eigen woning worden in de Europese cijfers niet meegenomen.

Ook in andere landen stijgen de prijzen, maar de Nederlandse inflatie is op dit moment een stuk hoger dan het EU-gemiddelde.

Hieronder ziet u de laatst bekende inflatiecijfers voor EU-landen. Voor sommige landen zijn de gegevens minder actueel dan de Nederlandse.

Lonen

De lonen stijgen ook, maar kunnen de geldontwaarding momenteel niet bijhouden. Dit betekent dat veel Nederlanders nu minder te besteden hebben dan enkele maanden geleden. In april waren de cao-lonen gemiddeld 2,8 procent hoger dan een jaar eerder.

Prognose

De inflatie was in jaren niet zo hoog. De grote vraag is nu of dit van tijdelijke aard is. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) denkt dat de inflatie de komende tijd minder snel oploopt. In onderstaande grafiek vindt u de laatste Oeso-prognose.