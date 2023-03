Inflatie hoger, en dit keer ligt het niet aan energie

Beeld Getty Images

Na maanden daling stijgt inflatie weer, alles behalve energie wordt duurder

De inflatie in Nederland was in februari 8 procent, dit betekent dat de consumentenprijzen gemiddeld 8 procent hoger zijn dan een jaar geleden. Na maanden van daling – de prijzen stegen nog wel, maar dat ging steeds iets minder snel – neemt de inflatie nu toch weer toe. Vorige maand was de consumentenprijsindex 7,6 procent.

De prijsstijgingen van vorig jaar werden in grote mate aangewakkerd door de sterk stijgende energieprijzen. In september bereikte de inflatie met 14,5 procent een piek. Op dat moment lagen de energieprijzen (op basis van nieuwe contracten) bijna drie keer zo hoog als een jaar eerder.

Nu zijn brandstoffen en energie, als wordt gekeken naar nieuwe contracten, juist iets goedkoper dan een jaar geleden; 1,1 procent om precies te zijn. In alle andere categorieën noteert het Centraal Bureau voor de Statistiek juist een verdere prijsstijging. De dagelijkse boodschappen zijn nu ruim 15 procent duurder dan een jaar geleden.

Binnenkort worden ook bestaande energiecontracten meegeteld in inflatie

Vanaf juni gaat het CBS de inflatie op een nieuwe manier berekenen. Tot nu toe wordt de inflatie van energieprijzen bepaald op basis van nieuwe energiecontracten. Binnenkort tellen ook bestaande contracten mee. Jarenlang maakte dit waarschijnlijk niet veel uit, omdat nieuwe contracten niet veel verschilden van bestaande. Maar met de enorme prijsschommelingen van afgelopen jaar gaf het inflatiecijfer een vertekend beeld. Met de nieuwe methode zou de inflatie in september zo’n 6 procentpunt lager uitgevallen zijn. Nu nieuwe energiecontracten door de dalende prijzen geregeld voordeliger zijn dan bestaande, zou de nieuwe methode juist voor iets hogere inflatiecijfers zorgen. Het CBS verwacht dat er in juni weinig verschil zit tussen de uitkomsten van beide methodes.