Inflatie blijft in augustus dalen, vooral door energie- en brandstofprijzen

20230727. Amsterdam, NL. Shell tankstation Van Slingelandtstraat 35. Beeld Lina Selg

De inflatie daalt al de hele zomer; ten opzichte van juni is er een daling van 2,7 procentpunten. Het dalen van de inflatie is voor een groot deel te verklaren door de afgenomen energie- en brandstofprijzen.

In de warmere zomermaanden is er minder energie nodig om bijvoorbeeld bedrijfspanden en woningen te verwarmen. De prijs voor energie en brandstof nam de afgelopen maand met 28,6 procent af, terwijl het CBS in juli al een prijsdaling van 24,4 procent waarnam. Dat komt ook door een nieuwe rekenmethode van het CBS: sinds juni worden de energieprijzen berekend op basis van nieuwe én bestaande energiecontracten. Voor die tijd telden in het inflatiecijfer alleen nieuw afgesloten energiecontracten mee. Ook dat draagt bij aan een lager cijfer wat betreft de energieprijzen.

In de supermarkt en de horeca is nog weinig van de gedaalde inflatie te merken. De voedselprijzen zijn nog altijd aanzienlijk hoger dan een jaar geleden. Voedsel, drank en tabak zijn in augustus 10,3 procent duurder geworden in vergelijking met een jaar eerder. Dat is wel iets minder dan in de maand juli, toen de deze producten in een jaar tijd zelfs met 11,6 procent waren gestegen.

Ook andere prijzen blijven stijgen deze maand, maar wel minder snel. Zo steeg die van industriële goederen zoals grondstoffen of machines die door bedrijven worden gebruikt met 6,3 procent, en van diensten met 5,4 procent.

Als de Europese berekening van de inflatie op Nederland wordt toegepast, komt het CBS uit op een percentage van 3,4 procent. Daarin is ook de stijging van de woninghuur meegenomen.