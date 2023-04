Inez Weski zit twee weken langer vast en legt verdediging Ridouan T. neer

Advocaat Inez Weski arriveert in februari bij de rechtbank op Schiphol voor een zitting. Beeld ANP

De 68-jarige Weski, die hoofdverdachte Ridouan T. bijstond in het liquidatieproces Marengo, wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met internationale drugshandel en witwassen. Ze zou in strijd met haar geheimhoudingsplicht informatie van en naar T. hebben doorgespeeld, terwijl die ‘in beperkingen’ vastzat in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Het OM verdenkt Weski nadrukkelijk niet van betrokkenheid bij liquidaties.

Waarom Weski de verdediging van T. neerlegt, lichten haar advocaten Fébe Schoolderman en Rob Baumgardt in hun persbericht niet verder toe. Hun cliënt mag de komende tijd geen contact hebben met de buitenwereld, alleen met haar raadslieden.

Doorgeefluik

Dat er aanwijzingen zijn dat Weski haar toenmalige cliënt hielp communiceren met mensen buiten de EBI, is al langer bekend. In juni 2022 bleek uit een proces-verbaal van de recherche dat Ridouan T. al berichten uitwisselde met de buitenwereld voordat zijn neef annex advocaat Youssef fungeerde als doorgeefluik. Youssef T. is daarvoor veroordeeld tot vijfenhalf jaar celstraf.

In het vertrouwelijke strafdossier van Youssef T. zitten tal van versleutelde berichten van familieleden van Ridouan T. die vragen oproepen over het gedrag van Weski. In januari 2020, ruim een jaar voordat Youssef T. voor het eerst naar de EBI ging, klaagt een familielid dat ‘de advo vreemd bezig is’ en de communicatie met haar niet naar wens verloopt. Uiteindelijk zou toch informatie zijn doorgesluisd, via een usb-stick. Het kan niet anders ‘dan dat dit door Weski is gebeurd’, schreven rechercheurs in een proces-verbaal.

De verdenking tegen Weski kwam in september 2022 naar buiten tijdens een voorbereidende zitting in de strafzaak tegen Youssef T.. ‘Weski is een kundig advocaat’, zei André Seebregts, de raadsman van Youssef T.. ‘Ze is zeer ervaren, integer en een heel krachtige persoonlijkheid. We zien in het dossier aanwijzingen dat ze dit liever niet doet. Het lijkt erop dat ook zij niet tegen de druk van Ridouan T. bestand blijkt.’

Youssef T. was ‘niet de lifeline’ van zijn oom uit de EBI, benadrukte de advocaat. ‘Of in ieder geval niet de enige.’

Arrestatie Weski hing boven de markt

Weski weersprak dergelijke beschuldigingen met klem. Toch hing haar arrestatie al een tijd boven de markt. Een bron rond het onderzoek zei recentelijk tegen de Volkskrant dat afgelopen najaar al is overwogen Weski aan te houden. ‘Toen is besloten daarmee te wachten, om het Marengo-proces niet te verstoren.’

De uitspraak in Marengo stond gepland voor oktober. Het was de bedoeling dat Weski vorige week het laatste deel van haar betoog zou afronden, maar ze diende nog aanvullende onderzoekswensen in. Daarover moet de rechtbank nog beslissen. Haar cliënt heeft nog geen gebruikgemaakt van zijn recht op het ‘laatste woord’.

Hoe de strafzaak tegen Ridouan T. — en zestien andere verdachten — verder gaat zonder Weski moet nog blijken. Dat is in eerste instantie aan de rechtbank in Amsterdam en haar voormalige cliënt. De eerstvolgende zitting in Marengo is op 15 mei, de uitspraak staat gepland in oktober.

Drie moorden

Als T. op zoek moet naar een nieuwe raadsman of -vrouw is vertraging onontkoombaar. ‘Ik denk dat niet dat veel advocaten staan te springen om hem bij te staan’, zegt strafpleiter Bart Swier. ‘Dat heeft met de voorgeschiedenis te maken: drie betrokkenen bij dit proces zijn vermoord.’ Hij doelt op de broer, advocaat en vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B..

Uiteindelijk zou de deken van de Rotterdamse Orde van Advocaten een strafpleiter kunnen aanwijzen die Ridouan T. gaat verdedigen. ‘Maar dat wordt lastig, daarvoor zal een omvangrijk belrondje nodig zijn.’ Vervolgens is het nog maar de vraag of de advocaat en de verdachte daarmee akkoord gaan. T. heeft, net als ieder ander, recht op een vrije advocatenkeuze.

Peter Schouten, voormalig raadsman van kroongetuige Nabil B., rekent erop dat de hoofdverdachte van het Marengoproces iemand zal vinden. ‘Je kunt heel paniekerig doen over dit soort dreiging, maar advocaten zijn het gewend om in zulke situaties cliënten bij te staan’, vindt hij.

Wat Weski afgelopen week is overkomen, noemt hij heel beschadigend. ‘Kennelijk is er volgens de rechter-commissaris voldoende reden om haar nog twee weken vast te houden. Dat is diep tragisch voor haar. Maar dat is nog geen bewijs, vergeet dat niet. Kijk naar Richard de Mos, die is na een strafrechtelijk onderzoek van drieënhalf jaar vrijgesproken, omdat het OM ernaast zat. Ik hoop dat Inez Weski ook onschuldig blijkt.’