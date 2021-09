Ineens zijn de rollen tussen D66 en CU omgedraaid: Kaags politieke aanzien ligt in handen van Segers

Gert-Jan Segers. Beeld Freek van den Bergh / Volkskrant.

Soms kan het lot wreed zijn. Nog maar kort geleden voelde D66-leider Sigrid Kaag zich zelfverzekerd genoeg om de Christen-Unie definitief de deur te wijzen als mogelijk vierde formatiepartner in een kabinet van VVD-D66-CDA. Gert-Jan Segers voelde zich niet langer welkom. De CU-leider voelde zich de rug toe gekeerd door Kaag, zonder dat er fatsoenlijk inhoudelijk was gesproken over politieke meningsverschillen.

Maar vandaag zijn de rollen ineens omgedraaid. Na het nachtelijke debat over Afghanistan dreigt Kaag, evenals haar CDA-collega Bijleveld, door een meerderheid van de Kamer een tik op de vingers te krijgen vanwege hun gebrekkige optreden tijdens de Afghanistan-crisis. Een motie van afkeuring betekent niet dat ze naar huis worden gestuurd (zoals bij een motie van wantrouwen), maar wel dat het aanzien van de ministers ernstig geschaad kan raken.

Sleutelrol

De Christen-Unie heeft een steutelrol in deze kwestie. De moties tegen Kaag en Bijleveld worden naar alle waarschijnlijkheid niet gesteund door VVD, D66 en CDA, maar als alle anderen partijen vóór stemmen, wordt de motie van afkeuring met een nipte meerderheid van 78 stemmen aangenomen.

De ChristenUnie – met 5 zetels – heeft een cruciale rol. Als Segers zijn fractie overhaalt om zijn voormalige coalitiegenoten te steunen, gaan de bewindspersonen vrijuit. Maar als de CU-Kamerleden, of een deel daarvan, het optreden van de ministers afkeuren, hebben zij voor altijd een motie van afkeuring aan hun broek hangen.

De fractie van CU is momenteel nog in vergadering over de motie. De partij zou verdeeld zijn, melden bronnen. Later donderdag wordt een verklaring van de partij verwacht. De hoofdelijke stemming staat nu nog gepland voor ná het coronadebat: dat zou betekenen dat er pas tegen middernacht een uitslag is.

Gevolgen kabinetsformatie

Vooral Kaags positie als D66-leider en onderhandelaar bij de kabinetsformatie is aangetast door het fiasco in Afghanistan. ‘De minister heeft ons niet kunnen overtuigen dat ze in de crisis voldoende regie en leiderschap heeft getoond’, concludeerde het PvdA-Kamerlid Kati Piri.

Dit nadat Piri in de nacht van woensdag op donderdag haar motie van afkeuring had ingediend tegen de vrouw die een half jaar geleden nog een grote verkiezingsoverwinning behaalde met de belofte van nieuw leiderschap. In haar partij is ze neergezet als de grote crisismanager. Maar de PvdA’er oordeelt hard: ‘Er is te lichtzinnig en te laat gehandeld.’

Saillant detail is dat Kaag in april na een breed gesteunde motie van afkeuring tegen VVD-leider Rutte nog zei: ‘Ik zou er mijn conclusies aan verbinden. Maar ik ben een ander mens.’ Het zal moeten blijken of Kaag zelf in een soortgelijke situatie de daad bij het woord voegt. Vooralsnog maakt zij geen enkele aanstalten om op te stappen.

Verkeerd ingeschat

Hoe dan ook zal het moeilijker worden voor Kaag om Rutte nog langer een gebrek aan leiderschap of visie te verwijten. In het Kamerdebat gaf zij toe dat zij de situatie in Afghanistan verkeerd heeft ingeschat. ‘Dat spijt mij zeer.’

Aankomend weekeinde zitten Kaag en Rutte samen met CDA-leider Hoekstra op de hei in Hilversum om te kijken of ze alsnog samen een nieuw kabinet kunnen vormen. De afgelopen dagen was vooral de sfeer tussen Kaag en Rutte ijzig. Tijdens debatten keken ze elkaar nauwelijks aan, en in de HJ Schoo-lezing haalde Kaag tot groot ongenoegen van de VVD uit naar haar mogelijke formatiepartner Rutte.

Maar sinds het Afghanistan-debat is in elk geval het humeur van Rutte enorm opgeknapt. Hij ziet het wel zitten, die samenwerking tussen de twee. Op een vraag van het Kamerlid Omtzigt of Rutte en Kaag elkaar nog vertrouwen, antwoordde hij afgelopen nacht: ‘Ik heb goed met haar samengewerkt en dat waardeer ik zeer.’