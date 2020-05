‘Ineens wil iedereen met mijn hond Momo lopen. De inbox staat roodgloeiend’

Door de coronacrisis tijd genoeg voor een hond? Een dier in huis nemen is niet altijd verstandig, maar gelukkig is daar de vrijwillige hondenuitlaatservice. Zo werd Tamar Kraan ‘wandelmaatje’ van Momo, een Japanse hond met een gebruiksaanwijzing. ‘Ik zie weleens mensen hun route veranderen omdat wij in de straat lopen.’

Een rondje lopen met Momo is stilstaan, lopen, stilstaan en lopen. Tamar Kraan (33) laat sinds een paar maanden de hond van Wienik Everts (40) uit, maar zoals ze vooraf waarschuwde: een ommetje door Amsterdam-Zuid is met Momo (6) niet altijd een pretje. De hond trekt aan de riem, zelfs als het tijdelijke baasje net Momo’s drollen in de prullenbak moet deponeren.

Bovenal moet Tamar constant opletten: elk contact met een andere hond is een potentieel straatgevecht. Als een kleine viervoeter vol bluf tegen het beest begint te blaffen, zet Momo de klauwen van zijn voorpoten al op schrap. Tamar pakt de riem meteen nog steviger vast. Ze weet: David tegen Goliath wordt niet altijd gewonnen door David. Zeker niet met Momo in de rol van Goliath. ‘Ze is berucht in de buurt. Ik zie weleens mensen hun route veranderen omdat wij in de straat lopen’, zegt Tamar. Maar ze is goed geïnstrueerd door Wienik: de kans op werkelijk conflict is naar eigen zeggen klein.

Tamar en Momo – Japans voor perzik – kennen elkaar via hondjeuitlaten.nl, een initiatief van ondernemer Lars Berends om baasjes en ‘wandelmaatjes’ met elkaar in contact te brengen. Het idee: hondloze hondenliefhebbers kunnen het huisdier van iemand die dat extra handje goed kan gebruiken. Het aantal aanmeldingen van ‘wandelmaatjes’ is sinds de uitbraak van het virus fors is gestegen. Net als bij zoveel vrijwilligersinitiatieven dezer dagen is de het aanbod bij hondjesuitlaten.nl groter dan de vraag.

Inbox roodgloeiend

‘Ineens wil iedereen met Momo lopen. De inbox staat roodgloeiend’, zegt ook Wienik Everts. Het geeft hem de kans om wandelmaatjes voor Momo te scouten. ‘Ik wil dat mensen niet elke hond oké vinden, maar per se met Momo willen lopen. De band moet dieper zijn dan een uitje om de verveling tegen te gaan.’

Momo is een Akita, een Japans ras dat bekendstaat om zijn krachtig postuur en onvoorwaardelijke trouw. ‘Een echte hond’, vindt wandelmaatje Tamar. Befaamd is het verhaal van Akita Hachiko in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw. Elke dag reisde hij met zijn baasje mee naar treinstation Shibuya in Tokio en wachtte op diens terugkeer na werktijd. Toen stierf professor Hidesaburo Ueno op de universiteit aan een hartverlamming. Hachiko bleef gedurende de rest van zijn leven, elf jaar lang, elke dag terugkomen op het station, precies op het moment dat de trein die Ueno altijd nam arriveerde.

Het verhaal van Hachiko, verfilmd in eigen land en in Hollywood, draagt bij aan de legendarische status van het ras in Japan, waar deze honden ‘gebruikt werden als keizerlijke waakhond of voor de berenjacht’, weet Everts, japanoloog van beroep. Maar laat u zich alstublieft niet geïnspireerd voelen tot het impulsief kopen van uw eigen Momo. ‘Als een pitbull op mijn meissie komt afrennen, maak ik mij eerder zorgen om de pitbull.’

Het is belangrijk dat Momo tijdens haar wandelrondje geen contact maakt met andere honden. Dat is moeilijk, want een Akita moet minstens veertien uur per week naar buiten. Dat kan Wienik, een sinds kort alleenstaande, fulltime freelance taaldocent, zijn ‘meissie’ zelf niet bieden. ‘Eigenlijk zoek ik elke dag naar iemand die één uur kan overnemen.’ Zo maakte hij zijn entree op hondjeuitlaten.nl.

Voorzichtig

Maar Wienik is voorzichtig. ‘Bij de eerste ontmoeting met nieuwe wandelmaatjes zeg ik altijd: ‘Ik geef je nu eigenlijk in één middag 260 euro aan informatie uit gedragscursussen mee.’ Dat is een grapje, maar wel eentje met een dringende ondertoon.’ In totaal heeft hij vijf mensen die Momo structureel uitlaten. ‘Nieuwe mensen zijn nog steeds welkom.’

Ook Tamar Kraan was verrast, de eerste keer dat ze Wienik bezocht. ‘Ik had een idyllisch beeld voor ogen: hondje meenemen en lekker in het park een balletje of stokje gooien. Hoe moeilijk kon het zijn, zo’n Akita? Maar na een keer met haar te lopen, wist ik dat het toch wel een uitdaging was. Ze ging midden op straat gewoon stilstaan. Ze keek me aan met een blik van: meid, probeer mij maar eens aan het lopen te krijgen.’ Uiteindelijk lukte het Tamar Momo tot actie te verzetten, door haar met ‘een raar sprongetje’ af te leiden.

Lekker met de hond op pad is dus anders. Waarom bleef Kraan terugkomen voor Momo? Om dezelfde reden als waarom Everts en een hele natie in Oost-Azië zo bezeten zijn van het dier: de Akita heeft een magische aantrekkingskracht. ‘Als ik haar zie, denk ik echt: wauw’, zegt Kroon. ‘Zo groot, een supermooi beest. Ik wist niet dat zulke honden bestonden. Ik zou het echt te gek vinden als ze zich aan mij gaat hechten. Ze komt mij al enthousiaster gedag zeggen.’

Wienik weet er alles van en kan erom lachen. ‘Ik denk dat veel mensen die door corona vrije tijd hebben nu best een hond zouden willen. Maar je koopt geen hond voor drie weken of maanden, maar voor meerdere jaren. Akita’s belanden vaak in het asiel, omdat mensen niet weten hoe ze ermee moeten omgaan. Dan vind ik het verstandig als mensen nu naar hondjeuitlaten.nl gaan. Een buitenkans: kunnen chillen met een Akita, maar met een klein deel van de lasten.’