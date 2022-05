Ineens weet de topman van Volkswagen niet meer zo zeker of hij Elon Musk kan verslaan

Herbert Diess, de baas van Volkswagen, ziet een grote toekomst weggelegd voor elektrische auto’s. Beeld Getty

Neem Herbert Diess, de baas van Volkswagen. Nadat Volkswagen uit de roetdampen van het dieselschandaal gekropen was, kwam Diess aan het roer en koerste direct richting een elektrische toekomst. En, zei hij daarbij, halverwege het decennium zijn we de grootste.

Nu zijn we voorlopig nog niet in 2025, maar de VW-baas begint al een beetje terug te krabbelen. Eerder deze week verklaarde hij dat Tesla ‘sterker was’ dan gedacht. Dat is topmannentaal voor: ik maak mijn grootspraak niet waar, maar wil dat nog niet erkennen, dus zeg ik ook dat we niet opgeven. Gelukkig is er het heerlijke excuus van het tekort aan computerchips: we kunnen de vraag niet aan, doordat we niet genoeg kunnen produceren, zei Diess ook. Onder deze omstandigheden kun je die wedstrijd natuurlijk nooit winnen.

Of anderen het net zo belangrijk vinden wie de grootste is, is twijfelachtig. De baas van Volkswagen is geregeld vanuit eigen gelederen onder vuur genomen vanwege zijn preoccupatie met de Amerikaanse concurrent. Daniela Cavallo, leider van de machtige ondernemingsraad bij VW, liet eerder weten dat de topman zich beter wat meer kan richten op de problemen binnen zijn eigen concern dan zich telkens bewonderend uit te laten over Elon Musk van Tesla. Die trouwens om de hoek zit bij Volkswagen, sinds Tesla dit jaar een enorme fabriek bij Berlijn opende.

Diess wil met gelijke munt terug betalen en overweegt de opening van een fabriek voor e-auto’s en accu’s in de Verenigde Staten. De Duitsers, die nauwelijks een rol van betekenis spelen op de Amerikaanse automarkt, willen daar een aandeel van 10 procent bereiken.

Elektrische auto’s zijn VW’s nieuwe breekijzer. Het roept herinneringen op aan een ruim decennium geleden, toen Volkswagen een vergelijkbaar offensief begon op de Amerikaanse markt. Belangrijkste troef destijds: de dieselauto. We weten allemaal hoe dat is afgelopen.