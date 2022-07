Ineens moet kantoorpersoneel aan de bak: Mascha van vervoersplanning zit nu zelf achter het stuur

Mascha Geuze haalt, voor haar eigenlijke werk op kantoor begint, de broertjes Nick (r.) en Lucas op om naar school te brengen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

‘Ik zei nog zo: geen elektrische auto.’ Mascha Geuze (50) zucht hoorbaar boven de kakofonie van piepjes in de hagelwitte Kia uit. Ze had alles nog zo zorgvuldig voorbereid: vanmorgen om zeven uur vertrok ze al uit Bemmel om op tijd bij haar ophaaladres in Oss te zijn, via Google Maps reed ze gisteren alvast denkbeeldig de route. Maar nu staat ze stil in een vinexwijk met een auto die maar blijft roepen dat ze naar de ‘P’ moet schakelen. Als ze dan ook nog eens voor de verkeerde deur blijkt te staan, constateert ze: ‘Dit zijn toch ook de zenuwen.’

Dat die door haar lijf gaan, komt doordat dit haar tweede rit is als chauffeur in het leerlingen- en zorgvervoer. Als planner zit ze normaal gesproken in Oss op het kantoor van vervoerservice Van Driel. Maar nu er door een tekort aan chauffeurs steeds meer gaten in de roosters vallen, probeert ze die eigenhandig te dichten. Ze is niet de enige: ook het afdelingshoofd, de taxileraar, administrateurs en ‘dames van P&O’ nemen eerst achter het stuur plaats voordat ze de kantoortuin binnenstappen.

Ze besloten te gaan rijden na een noodkreet van hun bazen Maarten en Maurits van Driel. Met een tekort van honderd chauffeurs op een personeelsbestand van duizend mensen zagen vader en zoon zich eerder al genoodzaakt om zelf vóór werktijd wat ritten te pakken. Hetzelfde geldt voor mevrouw Van Driel, zus Van Driel en zelfs haar partner, die het doet voordat hij naar zijn eigen werk elders gaat. Een kroeg zonder personeel kan desnoods een dag dichtgaan, het familiebedrijf kan moeilijk tegen kwetsbare leerlingen zeggen: dan maar even geen school.

Bullshitbaan

Van Driel is niet het enige bedrijf dat de personeelstekorten probeert te lenigen door een beroep te doen op kantoormedewerkers. KLM vraagt hun tijdens piekmomenten bij te springen in de vertrekhallen en bagageafhandeling. PostNL doet hetzelfde, bij de bezorging van brieven. In zorginstellingen spelen beleids- en communicatieadviseurs een potje badminton met cliënten. En om bezorgproblemen het hoofd te bieden, verzocht DPG, uitgever van onder meer de Volkskrant, journalisten ’s ochtends een krantenwijk te lopen.

‘Nu de personeelskrapte in steeds meer sectoren de dienstverlening in gevaar brengt, kijken organisaties scherper welke taken echt in de lucht moeten worden gehouden’, stelt arbeidseconoom Robert Dur van de Erasmus Universiteit. ‘Die koffer moet op de band, terwijl de marketing wel een dagje kan wachten.’ Zo legt de krapte bloot welke taken voor een bedrijf onmisbaar zijn. Vaak zijn dat de uitvoerende functies; laagbetaald en laaggewaardeerd. Maar is het omgekeerde ook waar: heeft het kantoorpersoneel dat nu bijspringt een misbare baan?

Niet direct, denkt Dur. Vooralsnog is de enige manier om vast te stellen of iemand een ‘bullshitbaan’ heeft het hem of haar zelf te vragen. De hoogleraar deed het en zag dat 10 procent het eigen werk beoordeelt als zinloos en soms zelfs schadelijk voor de maatschappij. Deze percentages zijn hoger in bedrijven waar het werk zo in stukjes is geknipt dat er geen zicht is op het eindproduct – zoals aan de lopende band –, maar ook in op zichzelf nuttige banen waar door slecht management veel ‘bullshittisering’ optreedt, zoals ellenlange vergaderingen of papierwerk. En: onevenredig veel mensen in de marketing en pr vinden hun werk nutteloos, ontdekte Dur.

Mascha Geuze zou de laatste zijn om haar werk zo te noemen. ‘Elke baan is belangrijk’, vindt zij. ‘We vormen allemaal een schakel in het geheel.’ Want als Geuze niet zulke doorwrochte planningen zou maken, wisten chauffeurs niet waar ze op welk moment moesten zijn. Dat die planning niet heeft voorkomen dat zij nu te laat voor de deur bij broers Nick (11) en Lucas (7) staat, met een auto die inmiddels oproept tot ‘systeem controleren’, noopt haar wel tot een andere conclusie. ‘Ik heb blijkbaar geen technisch inzicht.’

Gelukkig lijdt haar humeur daar niet onder. De scholieren worden verwelkomd met een vrolijk ‘goedemorgen’. ‘Sorry dat ik zo laat was’, zegt ze met een blik in de achteruitkijkspiegel. ‘Maar ik had wat problemen met het voertuig. Konden jullie een beetje slapen met die hitte?’ De broers blijken zwijgzame types. Al wil de oudste als ze de hoek om zijn toch nog wel wat kwijt. ‘Je was te laat. Onze schoolbel is allang gegaan.’

Werkdruk

Ook vader en zoon Van Driel hebben geen twijfel over het nut van een goede planning. De kantoormedewerkers die bijspringen, doen dat dan ook niet in plaats van hun eigen werkzaamheden, maar ervóór. Hartverwarmend, vinden ze. Daarmee is het geen oplossing voor de lange termijn. Want de werkdruk wordt alleen maar hoger, terwijl hun eigen afdelingen ook kampen met een tekort aan personeel.

Robert Dur verwacht dan ook niet dat kantoorpersoneel moet vrezen blijvend te worden verbannen naar een plek buiten de kantoortuin. Hij denkt wel dat de huidige krapte een permanente stempel kan drukken op organisaties. ‘Die kunnen op zoek gaan naar nieuwe manieren van werken met minder nutteloze taken. En werknemers die nu in banen zitten die ze nutteloos vinden, kunnen op zoek gaan naar werk waarin ze wél betekenis zien.’ Of de krapte dan is opgelost, is moeilijk te zeggen. ‘Maar het leidt in ieder geval tot gelukkiger werknemers.’

In Oss komt Geuze om vijf over half negen lachend terugrennen van een verlaten schoolplein. ‘De docent begreep maar al te goed dat we te laat waren’, zegt ze. ‘De school kampt namelijk zelf óók met een personeelstekort.’