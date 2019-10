Ineens is landbouw het heetste Haagse hangijzer

D66-Kamerlid Tjeerd de Groot. Beeld Freek van den Bergh

Er zijn jaren waarin niemand warm of koud wordt voor de behandeling van de landbouwbegroting, maar dat was vandaag wel anders. Met dank aan de stikstofcrisis die het land heeft doen vastlopen.

Verder lijkt de Tweede Kamer vuurwerkmoe te worden en schiet good old Remkes de gemeente Den Haag te hulp.

DEBAT VAN DE DAG

Ineens is landbouw hot

Het jaarlijkse debat over de begroting van het ministerie van Landbouw is normaal gesproken de Assepoester van de reeks begrotingsbehandelingen na Prinsjesdag. Met dank aan de stikstofcrisis is dat dit jaar anders: Landbouw is plotseling het heetste onderwerp in de Haagse politiek.

De coalitie vertoonde na het massale boerenprotest van vorige week opnieuw breuklijntjes. D66-Kamerlid Tjeerd de Groot kreeg vandaag de volle laag van zijn coalitiegenoten Jaco Geurts (CDA) en Helma Lodders (VVD). De Groot is de vermetele die het vorige maand waagde publiekelijk een halvering van de Nederlandse varkens- en pluimveestapel te bepleiten. Daarmee geeft hij volgens Geurts en Lodders blijk van een stuitend gebrek aan compassie voor de noden van de Nederlandse boeren.

CDA en VVD zetten ook vraagtekens bij het rekenmodel van het RIVM, dat berekent hoeveel stikstof er neerslaat in Nederland en uit welke bron dat stikstof komt. Volgens CDA, VVD, ChristenUnie en SGP moet het RIVM meer inzicht geven in dat model, nu de boeren de uitkomsten ervan in twijfel trekken. Ook willen zij dat er meer stikstofmetingen worden gedaan.

De PVV ziet ondertussen geen enkele reden voor stikstofpaniek. Kamerlid Barry Madlener tegen Tjeerd de Groot: ‘Over het algemeen staan de bossen in Nederland er prima bij. Heel veel soorten doen het goed, het stikt bijvoorbeeld van de ganzen in Nederland. De bomen staan mooi in blad. U schetst een doembeeld om de boeren te pakken en dat is onterecht.’

CHAOS IN DEN HAAG

Remkes, redder in nood

Johan Remkes. Beeld ANP

Johan Remkes mag de puinhopen in Den Haag opruimen. De stad, die in een staat van chaos verkeert na het opstappen van burgemeester Pauline Krikke en het (tijdelijke) terugtreden van twee wethouders om corruptieverdenkingen, heeft Remkes gevraagd om de ambtsketen van Krikke op te pakken. De VVD-coryfee zal vermoedelijk een jaar lang de honneurs waarnemen.

Remkes, die eind september een rapport over de aanpak van de stikstofcrisis presenteerde, heeft al kennis gemaakt met de 15 fractievoorzitters in de Haagse gemeenteraad. Zij hebben ingestemd met zijn benoeming. Remkes’ eerste taak wordt het opknappen van een klusje dat Krikke achterliet: volgende week woensdag debatteert Remkes met de gemeenteraad over het zeer kritische OVV-rapport over de Haagse vreugdevuren.

De manier waarop Remkes’ aanstelling uitlekte kan overigens nog een staartje krijgen. Het nieuws kwam voortijdig naar buiten doordat Omroep West een geluidsopname kreeg toegespeeld van het vertrouwelijke gesprek tussen commissaris van de koning Jaap Smit en de fractievoorzitters. ‘Als ik de naam ga noemen, ga ik ervan uit dat jullie de kaken op elkaar houden’, zei Smit daar. Dat is niet gelukt.

Volgens mij bestaat Johan Remkes niet echt, maar gaat er achter die naam een hip bestuurderscollectief van politieke fixers schuil. https://t.co/74y2OeyHG8 Guus Valk

IN MEMORIAM

Ella Vogelaar overleden

Ella Vogelaar, oud-minister voor Wonen, Wijken en Integratie. Beeld ANP

In haar woonplaats Utrecht is maandag voormalig PvdA-minister Ella Vogelaar overleden. Zij leed al geruime tijd aan depressies en heeft zelf een einde aan haar leven gemaakt, zo werd dinsdagavond bekend. Vogelaar, minister voor Wonen, Wijken en Integratie in het vierde kabinet-Balkenende (2007-2010) werd 69 jaar oud.

Haar ministerschap begon in 2007 met hoge verwachtingen en eindigde een jaar later in tranen. De voormalige FNV-bestuurder werd door PvdA-leider en premier Wouter Bos binnengehaald als het ‘powerhouse’ dat de grootste probleemwijken van Nederland – prompt omgedoopt tot Vogelaarwijken – moest gaan oppoetsen.

Vogelaar liep vast toen binnen het kabinet onzekerheid ontstond over de financiering van de plannen. Toen zij vervolgens ook nog onderuit ging in enkele ongelukkige optredens in de media, een uitglijder bij Geenstijl in het bijzonder, verloor Bos zijn vertrouwen in haar. In november 2008 trad Vogelaar alweer af.

De PvdA reageerde gisteravond verslagen op haar overlijden:

Zo triest en zo verdrietig:

Ella Vogelaar is overleden. Een ijzersterke en zeer betrokken vrouw met groot hart voor anderen, die helaas leed aan depressies.



Ik wens haar man Onno en alle andere nabestaanden veel sterkte toe bij het verwerken van dit enorme verlies Lodewijk Asscher

EN DAN DIT NOG

Van Ark pakt discriminatie door uitzendbureaus aan

Ondernemers die liever geen werknemers met een migratieachtergrond in hun bedrijf willen, worden door menig uitzendbureau op hun wenken bediend, bleek eerder dit jaar - opnieuw - uit een rapport. Staatssecretaris Tamara van Ark wil zulke discriminatie nu aanpakken. Als de uitzendbureaus worden betrapt, riskeren zij voortaan boetes tot 4.500 euro per geval. Ook wordt hun wangedrag gepubliceerd. Het is het Denk-effect, denkt Denk.

Kamer wordt vuurwerkmoe

Wat lange tijd ondenkbaar leek, lijkt binnen enkele jaren toch te gaan gebeuren: een totaalverbod op vuurwerk. De zwaarste knallen zijn eerder dit jaar al verboden door het kabinet, maar na een noodkreet van de politie over de lappendeken aan vuurwerkregels die lokaal is ontstaan wil een deel van de Kamer meer doen. Zelfs de PVV, die jaren geleden moord en brand schreeuwde over het afschaffen van wéér een traditie, gaat langzaam om.

Van Haga haalt zijn gelijk

Zijn kamertje is zo ver weggestopt dat hij de bel ter aankondiging van de stemmingen in de Kamer niet meer kan horen, maar Wybren van Haga kan wel een succesje bijschrijven. De rechtbank in Haarlem oordeelt dat de voormalig VVD’er een huurder van een van zijn huizen mag uitzetten. Het betreft de huurder van het conflict dat indirect tot Van Haga's gedwongen vertrek bij de VVD leidde. Hopelijk knapt de sfeer in het hofje nu weer wat op.

