Ineens is Krol de grote tegenstander van 50Plus

Wat lang ondenkbaar leek, gebeurde dit weekend toch: Henk Krol is weg bij 50Plus. Met zijn nieuwe Partij voor de Toekomst neemt hij het voortaan op tegen zijn oude kompanen, die hem als zetelrover zien.

En verder: wordt de chaos in Denk steeds groter en liet Nederland zich in met Koreaanse agenten en een mysterieuze Mexicaan om mondkapjes voor de zorg te scoren.

CRISIS BIJ 50PLUS

Henk Krol: van grote leider...

Zeg je 50Plus, dan zeg je Henk Krol. Zo was het althans bijna tien jaar lang, een decennium waarin 50Plus zich leek te ontwikkelen tot een blijvertje in de (Haagse) politiek. Hoe breekbaar de positie van de partij toch was, bleek zondag: Krol is weg, en dus heeft 50Plus een immens probleem.

Zijn drie fractiegenoten hoorden pas zondagochtend dat hun leider opstapte, de uitkomst van een slepende machtsstrijd binnen de partij. Krol bleek zijn vertrek minutieus te hebben voorbereid: al twee weken geleden registreerde hij de website van zijn nieuwe Partij voor de Toekomst. Alleen om iets achter te hand te hebben, verantwoordde Krol die zet, maar zijn ex-partijgenoten zien er het bewijs in dat hij bewust aanstuurde op een breuk.

Met nog geen jaar tot de verkiezingen zit 50Plus opeens zonder leider. Voorlopig neemt Kamerlid Corrie van Brenk de leiding van de fractie op zich, als lijsttrekker denkt de partij aan de 77-jarige senator Martin van Rooijen. Hij liet in 2017 zien over uithoudingsvermogen te beschikken toen hij 4,5 uur volpraatte om de afschaffing van de Wet Hillen tegen te houden - een poging die ondanks zijn lichttherapiebril mislukte.

50Plus-oprichter Jan Nagel, nooit ver van de politieke actie, ziet het alvast zitten. De kennis van Van Rooijen over de pensioenkwestie en zijn verbale talent kennen volgens Nagel geen gelijke. ‘Zonder iets ten nadele van Henk Krol te willen zeggen.’

Martin van Rooijen in 2017. Beeld ANP

...Naar grote tegenstander

De nieuwe leider van 50Plus zal het in de debatten moeten opnemen tegen Krol. Ook de Partij voor de Toekomst wil dat de pensioenen worden geïndexeerd en de AOW-leeftijd weer naar 65 gaat, blijkt uit de eerste aanzet tot een partijprogramma op de website. Een tekst die er gisteren nog niet stond: toen hield de partij het er nog op dat het de ‘eigen verantwoordelijkheid’ was om voor je oude dag te zorgen.

De 50Plus-standpunten blijken echter uitstekend samen te gaan met de overtuigingen van Femke Merel van Kooten-Arissen, het Kamerlid dat de Partij voor de Dieren verliet en nu samen met Krol de ‘PvdT’ begint. Op Radio 1 verbond Krol maandag met acrobatische lenigheid het groene met het oude. ‘We leven in een land waarin we echt veel te veel dieren op een veel te klein oppervlak houden.’ Wie die omwenteling naar een duurzamere landbouw moet betalen? In ieder geval niet de ouderen. Die hebben ‘te weinig vlees op de botten’ om daar veel aan bij te dragen, aldus Krol.

Het logo van de PvdT, een opkomende (of ondergaande?) zon, werd betaald door Geert Dales. Het was ‘een cadeautje’ voor de man die tijdens de interne crisis achter hem bleef staan. Voor de goede orde: Dales heeft zijn vertrek bekendgemaakt, maar is nog altijd voorzitter van 50Plus.

VOOR/VAN DE TOEKOMST

‘Alle dagen feest’

Krol zit blijkbaar op dezelfde op dezelfde golflengte als Johan Vlemmix. De Brabantse bon vivant, onder meer bekend van de hit Een bussie vol met Polen, deed driemaal mee aan de Kamerverkiezingen met zijn Partij VAN de Toekomst. De belangrijkste verkiezingsbelofte: alle dagen feest, voor iedereen.

Dat speerpunt lijkt Krol niet over te nemen, de naam dus (grotendeels) wel. Alles in goed overleg, verzekert Vlemmix. ‘Ik sta volledig achter hem.’

WIJ ZIJN ER OOK NOG

Bestuur Denk valt uiteen

Het Denk-trio in betere tijden. Beeld ANP

De ruzie in 50Plus onttrok de aandacht aan Denk, maar ook de crisis in die partij kreeg afgelopen weekend een nieuw hoofdstuk. Zaterdag kwam naar buiten dat penningmeester Şerif Uysal de partij verlaat. Daarmee resteren nog twee bestuursleden, onder wie voorzitter en Kamerlid Selçuk Öztürk.

Ook werd bekend dat het bestuur - of wat daarvan over is - Bureau Berenschot de opdracht heeft gegeven om een ‘breed en onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de ontstane situatie binnen Denk’. Dat de verhoudingen sterk waren verzuurd kwam aan de oppervlakte toen bleek dat partijleider Kuzu enkele jaren geleden een relatie had met een vrouw die werkzaamheden voor de partij verrichtte en politieke belangstelling had. Bij die relatie zou sprake zijn geweest van ongewenste intimiteiten: de vrouw ervoer de verhouding met Kuzu als machtsmisbruik.

Kuzu zelf houdt vertrouwen in een goede afloop, getuige een cryptisch Facebook-bericht. ‘Het is pas na de diepste duisternis dat het grootste licht kan komen’, citeerde hij Malcolm X.

EN DAN DIT NOG

Wildwestmondkapjes

Nederland begaf zich in maart in de mondiale strijd om de schaarse mondkapjes. Politiek verslaggever Frank Hendrickx reconstrueerde haarfijn hoe dat verliep, met in de hoofdrollen een Koreaanse agent, nerveuze ziekenhuisbestuurders, twijfelende topambtenaren, een mysterieuze Mexicaan en cheques ter waarde van 32,5 miljoen dollar.

Nog meer experts?

Naast de medische experts in het Outbreak Management Team wil de Tweede Kamer nog meer deskundigen uitnodigen om het beleid uit te stippelen. Typisch, vindt columnist Martin Sommer. ‘Dat is Nederland als de golven hoog gaan, liever ingenieurs en technocraten dan politici en meningsverschillen. (...) Wat dringend terugkeer behoeft, is ordinaire ouderwetse politiek.’ Sommer op maandag!

Diederik Gommers (links) en Jaap van Dissel, twee van de bekendste gezichten in het Outbreak Management Team. Beeld ANP

