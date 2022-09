Ineens is er weer een olielek: Gazprom houdt Nord Stream 1 toch nog langer op slot

De Nord Stream 1 in 2011, vlak voor de gaspijplijn in gebruik werd genomen. Beeld John MacDougall / AFP

De pijplijn werd woensdag voor drie dagen afgesloten wegens onderhoud. Die mededeling werd in Europa al ontvangen met scepsis. Klaus Müller, directeur van Bundesnetzagentur, de Duitse toezichthouder voor de energietoevoer, vond de uitleg van Gazprom vanuit een technisch oogpunt toen al ‘onbegrijpelijk’.

Nu zegt Gazprom dat er olielekken zitten in de turbines van een Russisch compressorstation, waar het gas onder hoge druk wordt gezet zodat het door de pijpleiding door de Oostzee naar Duitsland kan vloeien. Dat lek zegt het Russische staatsbedrijf in een verklaring niet te kunnen maken; er zou een gebrek aan onderdelen zijn die onder de internationale sancties tegen Rusland vallen. Op zijn Telegramkanaal plaatste Gazprom een foto van kabeltjes met bruinige vloeistof eromheen ter illustratie van het vermeende euvel.

'Technische problemen’

Gazprom gebruikte eerder ook al technische problemen door ontbrekende onderdelen als excuus om de gasstroom stil te leggen. In juni werd de toevoer al afgeknepen wegens een niet-functionerende turbine. Gazprom stelde toen door de internationale sancties geen onderdelen te hebben om de turbine aan de praat te krijgen. Daarop maakte de Canadese regering een uitzondering op de sancties door in totaal vijf turbines in Canada te repareren. Maar nadat de eerste herstelde turbine in Duitsland arriveerde, wilde Gazprom hem ‘wegens technische problemen’ en het ontbreken van bepaalde documenten niet accepteren.

Siemens Energy, dat normaal gesproken de turbines van Nord Stream 1 repareert, zegt op dit moment niet betrokken te zijn bij het onderhoudswerk van Gazprom. Siemens heeft als maker van de turbines zijn hulp aangeboden en zegt dat onderhoudswerkzaamheden niet onder de sancties vallen. Gazprom verklaarde eerder dat Siemens wel gebonden is aan sancties en stelde vrijdag dat Siemens de Russische energiegigant had laten weten de turbine alleen in een gespecialiseerde werkplaats te kunnen repareren. Daarop kwam Siemens terug de mededeling dat 'dit soort lekken normaal de werking van een turbine niet beïnvloeden en ter plekke kunnen worden gedicht.’ Bovendien zijn er in het compressorstation volgens Siemens andere turbines voorhanden om de gastoevoer te hervatten.

Drukmiddel

Dit soort gesteggel over technische problemen zijn aanleiding voor de Duitse regering en de Europese Unie Moskou te beschuldigen van politieke spelletjes, waarbij gas als drukmiddel wordt gebruikt om Europese landen te straffen voor hun steun aan Oekraïne. ‘Dit is een onderdeel van Russische psychologische oorlogsvoering tegen ons’, aldus Michael Roth, voorzitter van de commissie Buitenland van het Duitse parlement, op Twitter.

Enkele weken geleden werd de gastoevoer naar Duitsland teruggebracht tot twintig procent van de capaciteit. Duitsland is inmiddels wel iets beter voorbereid op een totale stop van Nord Stream 1: de gasreserves voor de winter zijn voor 85 procent gevuld, voornamelijk met tegen torenhoge prijzen geïmporteerd LNG. ‘We hebben de Russische onbetrouwbaarheid de afgelopen weken gezien en daarom maatregelen voortgezet om onze onafhankelijkheid van Russische energie-import te versterken’, aldus een woordvoerder van het Duitse ministerie voor Economische Zaken.