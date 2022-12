‘Industrieel met een missie’: ego- en geopolitiek gaan bij wildeman Elon Musk gelijk op

Elon Musk bij de Halloween Party op 31 oktober 2022 van fotomodel Heidi Klum in New York. Beeld Getty

In september rukten Oekraïense troepen op in een gebied dat eerder door de Russen was veroverd. Plotseling verloren zij hun internetverbinding met Starlink, de satellietdienst van Elon Musk. Volgens The New York Times geloofden enkele militairen dat Musk de verbinding opzettelijk had verbroken, omdat hij niet wilde dat Oekraïne te veel terrein zou terugwinnen.

De kwestie werd nooit opgehelderd, maar vestigde de aandacht op een ongemakkelijke waarheid. Voor hun cruciale communicatie zijn de Oekraïners sterk afhankelijk van één man, Elon Musk, tot voor kort de rijkste ter wereld, een man die zich het afgelopen jaar liet kennen als een grillige egomaan die tegen extreem-rechts aanschurkt, Twitter overnam en daar weer ruim baan gaf aan complottheorieën en desinformatie.

Het ongemak werd groter toen Musk in oktober zijn ‘vredesplan’ lanceerde. De oorlog kon worden beëindigd als Oekraïne zijn aanspraken op de Krim opgaf en geen lid werd van de Navo, aldus Musk. In de Donbas moest een referendum over aansluiting bij Rusland worden georganiseerd. Het Kremlin noemde het voorstel een ‘zeer positief signaal’. Volgens de Amerikaanse politicoloog Ian Bremmer had Musk tevoren zelfs met de Russische president Poetin gesproken, iets wat Musk ontkent.

Schepper van politieke chaos

Hoe dan ook, Elon Musk ontpopte zich tot een ‘schepper van geopolitieke chaos’, zoals de The New York Times schreef. Hij pleitte voor appeasement met Poetin, terwijl de Amerikaanse regering juist pal achter Oekraïne stond. Volgens The Washington Post maakte Washington zich zorgen over de manier waarop Musk met zijn politieke activiteiten het Amerikaanse beleid doorkruiste. Ook de Oekraïners waren boos. ‘Fuck off is mijn zeer diplomatieke antwoord aan jou, @elonmusk’, twitterde de diplomaat Andrij Melnik.

Het gevaar dat Musk zijn satellieten boven Oekraïne uitzet, lijkt overigens niet al te groot. Zijn diensten aan Oekraïne worden inmiddels voor een groot deel gefinancierd door de Verenigde Staten en andere westerse landen. Waarschijnlijk zal Musk terugdeinzen voor de internationale verontwaardiging die het verbreken van de verbinding zou opleveren. Maar toch: met Elon Musk weet je het maar nooit en zijn macht is inmiddels groot geworden.

De raketten en satellieten van zijn bedrijf SpaceX hielpen de Amerikaanse ruimtevaart uit het slop, waardoor Musk is doorgedrongen tot het hart van het militair-industriële complex. Starlink heeft drieduizend satellieten in een baan om de aarde, meer dan welk land ook. Niet alleen Oekraïne is daar afhankelijk van, ook het Amerikaanse leger kan niet zonder Elon Musk.

Kolonie op Mars

Amerika heeft altijd samengewerkt met defensiebedrijven, maar Musk is geen gewone industrieel, zoals de topman van Boeing of Lockheed. Hij is een man met een missie, iemand die gelooft dat hij de mensheid een nieuwe toekomst kan geven. Hij wil zelfs een kolonie op Mars stichten, zodat een uitverkoren elite de uitgewoonde aarde achter zich kan laten. Het lijkt een kinderlijke fantasie, maar volgens zijn biograaf Ashlee Vance is Musk bloedserieus.

‘Hij gelooft dat hij zo’n cadeau voor de mensheid is dat hij geen vangrails nodig heeft, hij weet alles beter’, zei een anonieme functionaris van het Witte Huis in The Washington Post. De krant sprak meer dan twintig topofficials uit de omgeving van president Biden. Musk is even grillig en arrogant als briljant, was hun vrijwel eensluidende oordeel.

Musk is niet de eerste Amerikaanse tycoon die gelooft dat hij een rol op het wereldtoneel te vervullen heeft. De staalkoning Andrew Carnegie bezocht de Duitse keizer Wilhelm II in een poging de Eerste Wereldoorlog te voorkomen. De automagnaat Henry Ford voer in 1915 vergeefs met een vredesschip naar Europa om die oorlog te beëindigen. Daarna kocht hij een lokaal krantje, The Dearborn Independent, waarmee hij antisemitische complottheorieën verspreidde. Zo ‘bewees’ de krant dat Columbus’ reis naar Amerika in 1492 een Joods complot was om de Nieuwe Wereld te veroveren.

Cultus van de geniale ondernemer

De pretenties van industriëlen als Ford en Musk passen in de Amerikaanse cultus van de geniale ondernemer. De wereld wordt vooruit geholpen door de geniale enkeling, meende de Russisch-Amerikaanse filosoof Ayn Rand. Keiharde kapitalisten als Thomas Edison (elektrisch licht) en Henry Ford hebben meer voor de gewone man gedaan dan de meest warmhartige idealist, meende Rand.

Door hun rijkdom en technologische successen krijgen deze industriëlen de allure van profeten die een oplossing hebben voor alle wereldproblemen, ook als die ver buiten hun expertise liggen. In de internationale arena streven ze vaak naar appeasement. Hoewel oorlog goede business kan zijn, geven ze doorgaans de voorkeur aan een voorspelbare wereld waar de handel ongestoord kan doorgaan. In oktober stelde Musk voor de spanningen rond Taiwan op te lossen door van het eiland een ‘speciale administratieve zone’ binnen China te maken. ‘Ik zou @elonmusk willen bedanken voor zijn roep om vrede in de straat van Taiwan’, twitterde de Chinese ambassadeur in Washington. De Amerikaanse regering was minder gecharmeerd van het voorstel waarmee Musk andermaal haar beleid doorkruiste. Volgens critici was deze interventie niet los te zien van Musks economische belangen in China, waar ongeveer de helft van de Tesla’s worden geproduceerd. In China werkt Starlink overigens niet, op verzoek van de Chinese autoriteiten die geen prijs stellen op een satellietverbinding waarmee de internetcensuur kan worden omzeild.

In Iran daarentegen stelt Musk zich op als een vriend van de vrijheid. Inmiddels zijn er ongeveer honderd Starlink-verbindingen beschikbaar voor de oppositie tegen het regime. In oktober noemde de Iraanse techexpert Amir Rashidi de actie van Musk goedbedoeld, maar ‘onverantwoordelijk’. Hackers van het regime lokten activisten in de val door valse Starlink-connecties aan te bieden. Bovendien zijn de verbindingen gemakkelijk te traceren door het regime, aldus Rashidi in The New York Times.

In de cultus van de geniale ondernemer mag de briljante enkeling niets in de weg worden gelegd, zeker geen hoge belastingen. Zoals veel rijke Amerikanen gelooft Musk dat zijn belangen, zoals lage belastingen en deregulering, het beste worden gediend door populistisch rechts. Ooit dineerde hij met president Obama en stemde hij op de Democraten. Maar hij heeft een hekel aan president Biden, zeker nadat Tesla niet werd uitgenodigd voor een conferentie over elektrische auto’s in het Witte Huis. Tegenwoordig stemt Musk Republikeins. Hij gaf Trump na de aankoop van Twitter zijn account terug en bezocht de finale van het WK Voetbal met Trumps schoonzoon Jared Kushner. De verhouding tussen Trump en Musk is overigens gespannen. De oud-president noemde Musk een bullshit artist, terwijl Musk bij de presidentsverkiezingen van 2024 op Trumps rivaal Ron DeSantis wil stemmen.

Afkeer van woke

Musk heeft een hekel aan een bemoeizuchtige overheid en alles wat woke is. Op Twitter leeft hij zich uit met woeste populistische uithalen. Zo pleitte hij voor de vervolging van de epidemioloog Anthony Fauci, de architect van het Amerikaanse coronabeleid. Ook trok hij het waarheidsgehalte van de aanval op de echtgenoot van de Democratische politicus Nancy Pelosi in twijfel. Henry Ford had een krantje, maar Elon Musk heeft een mondiaal netwerk tot zijn beschikking om zijn politieke en economische belangen te dienen. ‘Een gevaar voor de democratie’, zei de Democratische senator Elizabeth Warren.

Zijn tweets zijn een spel, zei hij tijdens een lunch met de Financial Times. ‘Ik hang de gek uit op Twitter en schiet mezelf vaak in de voet’, zei hij. ‘Ik vind het vagelijk therapeutisch om mijzelf op Twitter uit te drukken.’ Het afgelopen jaar lijkt hij zich iets te vaak in de voet te hebben geschoten. Critici maken zich zorgen over de manier waarop hij egopolitiek en geopolitiek vermengt. Het Amerikaanse Congres wil concurrenten als Boeing en Blue Origin (van die andere techmiljardair, Jeff Bezos) meer opdrachten geven om niet meer zo afhankelijk te zijn van de wildeman Musk. Ook Oekraïne kijkt naar alternatieven voor Starlink, zei vicepremier Olga Stephanishyna. Verstandig, stelde technologie-expert Andrew Cavalier in Foreign Policy: ‘Omdat ze totaal op zwart kunnen gaan als Elon Musk in een opwelling besluit dat hij Oekraïne geen verbindingen meer wil leveren.’