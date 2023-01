Industrie- en vervoersbranche staken het vaakst in Nederland, Fransen en Cyprioten het meest in Europa

Een landelijke streekvervoersstaking op donderdag 19 januari treft ook het Drentse dorp Rolde. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Industrie- en vervoersbranche leggen het vaakst het werk neer

Van alle bedrijfstakken wordt er in Nederland in de vervoersbranche het meest gestaakt. In de sector ‘Vervoer en opslag’ telde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) van 2008 tot en met 2022 ongeveer zeven stakingen per jaar. Alleen in de industrie zijn dat er meer: acht.

In 2021 werd in tweederde van de gevallen het werk neergelegd uit onvrede over lonen of de cao. Dat is ook de reden dat duizenden medewerkers in het streekvervoer deze week staken, na eerdere werkweigering in september.

Desondanks is slechts een klein gedeelte van de vervoers- en opslagmedewerkers hierbij betrokken: jaarlijks legt nog geen procent het werk neer. In het onderwijs is dit percentage met 3 procent het hoogst.

De cao-lonen stegen vorig jaar met gemiddeld 3,6 procent. Dat is hoger dan het landelijk gemiddelde van 3,4 procent, maar lang niet voldoende om het koopkrachtverlies te compenseren; de inflatie was in 2022 10 procent.

Nederland begeeft zich met het aantal verloren werkdagen in de Europese middenmoot

Van 2010 tot en met 2020 gingen er in Nederland per duizend werknemers jaarlijks twintig werkdagen verloren, aldus het European Trade Union Institute (ETUI). Daarmee behoort Nederland Europees gezien tot de middenmoot.

Van de 26 landen waarvan ETUI cijfers heeft, voornamelijk EU-lidstaten, staken Cyprus en Frankrijk verreweg het meest. Per duizend werknemers gaan hier respectievelijk jaarlijks 251 en 135 werkdagen verloren. In landen waar een hoger percentage van de lonen onder een cao valt, wordt over het algemeen vaker gestaakt. Hierdoor wordt in België, Finland en Noorwegen het werk ook relatief vaak neergelegd, en in veel Centraal- en Oost-Europese landen juist minder.