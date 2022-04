Indonesische president schermt met omstreden verlenging ambtstermijn, studenten massaal de straat op

Protest van studenten in Jakarta. Beeld AFP

Studenten in meerdere Indonesische steden gingen deze week de straat op. Ze protesteerden tegen forse prijsverhogingen, maar meer nog vanwege aanhoudende geruchten dat president Joko Widodo uit zou zijn op verlenging van zijn ambtstermijn. Dat zien zij als een aantasting van de democratie.

In Jakarta rukten studenten maandag met duizenden op naar het parlementsgebouw. Daar werden ze door een overmacht van oproerpolitie uiteengedreven met traangas en waterkanonnen. Volgens Indonesische media zouden studenten stenen naar het gebouw hebben gegooid.

Grondwet

Al maanden gaan in Indonesië geruchten dat Widodo (ook bekend als ‘Jokowi’) erop uit zou zijn de verkiezingen van 2024 uit te stellen, of zelfs de grondwet te wijzigen om voor hem een derde termijn van vijf jaar mogelijk te maken. Dat terwijl na de val van dictator Suharto, die 32 jaar regeerde, in de grondwet is opgenomen dat een president maximaal twee termijnen van vijf jaar kan blijven zitten.

Voorstellen om Jokowi langer dan tien jaar te laten zitten, duiken al sinds vorig jaar op. Ze worden onder meer verspreid door mensen uit zijn eigen kabinet, die opperen dat het werk van de president nog niet af is en dat de coronapandemie kostbare tijd heeft gekost die ingehaald zou moeten worden.

Borneo

Een ander argument voor verlenging van de presidentiële ambtstermijn is de bouw van een nieuwe hoofdstad op het eiland Borneo. Jokowi heeft dat tientallen miljarden kostende project in gang gezet. Het moest de kroon op zijn presidentschap worden, maar door de pandemie en financieringsproblemen loopt ook dat plan flink achter op schema. De vrees bestaat dat een nieuwe president in 2024 het project zou kunnen staken voordat het goed en wel in gang is gezet.

Er is veel verzet tegen verlenging van de regeertermijn. Critici, de studenten voorop, zien het als een aantasting van de democratie die in 1998 zo zwaar is bevochten op dictator Suharto. Destijds waren het ook de studenten die de straat opgingen en met steun van arbeiders en een groot deel van de bevolking Suharto tot aftreden dwongen.

Na Suharto’s gedwongen vertrek wijzigde het parlement de grondwet en werd Indonesië een democratie. Bepaald werd dat een president niet meer dan twee termijnen mag regeren, om te voorkomen dat ooit weer een nieuwe Suharto zou opstaan. Daaraan morrelen is tornen aan de grondvesten van de democratie.

‘Ideetje’

Joko Widodo heeft laat gereageerd. Pas toen de kritiek aanzwol, zei hij dat verlenging van zijn ambtstermijn niet aan de orde is: het zou maar ‘een ideetje’ zijn. Dat ‘ideetje’ werd wel gesteund door zijn belangrijke ministers Luhut Binsar Pandjaitan en Bahlil Lahadalia, naast zeker drie partijvoorzitters uit zijn coalitie.

Toen bekend werd dat de studenten zouden gaan demonstreren, kwam Jokowi met een verbod voor zijn ministers om nog langer over het onderwerp te praten. Afgelopen donderdag riep hij de ministers op hun aandacht op de dreiging van inflatie te richten. Zondag zei hij in een kabinetsberaad voor het eerst onomwonden dat de verkiezingen – volgens plan – op 14 februari 2024 worden gehouden.

Maar, voegde de krant The Jakarta Post er fijntjes aan toe: ‘Hij ging niet zover dat hij het idee van een verlenging van zijn termijn absoluut afwees.’ Waarna minister Tito Karniavan van Binnenlandse Zaken de twijfel weer aanwakkerde door te zeggen dat ‘wijziging van de grondwet geen taboe’ is.

Traangas en waterkanonnen

De tegenstrijdige berichten over en weer hebben het wantrouwen onder de studenten alleen maar groter gemaakt. Zij zien het als pogingen van ‘een elite’ om de democratie weer af te schaffen. Ondanks afgesloten straten, traangas en waterkanonnen en talloze arrestaties voorafgaand aan de demonstraties kwamen zij maandag met duizenden naar het parlement, waar zij door evenveel agenten werden opgewacht.

President Widodo is nog altijd enorm populair bij de bevolking, maar bij de jongeren is er een grens waarover zelf hij niet heen mag stappen. Die grens komt in de ogen van de studenten erg dichtbij.