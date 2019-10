Indonesische politie arresteert 22 mensen in klopjacht naar terroristen

De nationale politie laat foto's zien van de twee verdachten van de aanslag en hun wapens. Beeld AP

Wiranto, oud-legergeneraal onder de dictatoriale Soeharto en beschuldigd van het schenden van mensenrechten, werd afgelopen donderdag bij een bezoek aan Pandeglang aangevallen met een mes. De daders zijn lid van een terroristische groep.

Wiranto werd tijdens het uitstappen van zijn auto twee keer in zijn maag gestoken met een mes. Intussen is zijn toestand weer stabiel. Een lokale politiechef en een omstander raakten ook gewond. De twee verdachten, een 31-jarige man en zijn 21-jarige vrouw, werden vlak erna gearresteerd. Beiden zouden lid zijn van Jamaah Ansharut Daulah (JAD), een lokale terreurgroep.

De 22 arrestaties van de afgelopen week zijn het gevolg van een groot opgezette actie als reactie op de aanslag. Densus 88, de elite-antiterreurgroep van de politie, vond bij de arrestaties onder andere explosieven, airsoftpistolen, messen, documenten voor geplande aanvallen, jihadistische boeken en zelfgemaakte bommen die waarschijnlijk bedoeld waren voor zelfmoordacties.

Indonesië heeft in toenemende mate last van aanhangers van de politieke islam. JAD, de terreurorganisatie verantwoordelijk voor de aanslag, wordt ook verantwoordelijk gehouden voor de bomaanslag in Surabaya in 2018 (28 doden, 57 gewonden). In 2018 is de terreurgroep door de rechter verboden.

Kleinschalige acties

Sinds de bomaanslag bij uitgaansgelegenheden in Bali in 2002, waar 202 mensen om het leven kwamen, treedt het land hard op tegen islamitische militanten. Deze reeks aanslagen waren georganiseerd door Jemaah Islamiyah, een terreurgroep die inmiddels is ontmanteld. Bij de bomaanslag in Bali waren zoveel mogelijk buitenlanders het doelwit. De terreurgroep van de aanslag op Wiranto richt zich voornamelijk op politieposten, met kleinschalige acties. Het was hun nog niet eerder gelukt een hooggeplaatst figuur als Wiranto te bereiken.

De beveiliging in het land is sinds de aanval enorm aangescherpt. Zo ook aankomende zondag, als president Joko Widodo voor de tweede keer wordt geïnaugureerd. Meer dan 30 duizend mensen van de politie en het leger worden ingezet om het evenement te beveiligen. Vanwege de aanslag, maar ook vanwege de controverse rondom de verkiezingen.

Afgelopen april won Widodo van Prabowo Subianto, die voor de derde maal verloor. Prabowo beschuldigde Widodo van liegen over de verkiezingsuitkomst, eiste een hertelling en zette zijn volgers aan tot protestacties. Er werd hard tegen opgetreden, met name in opdracht van minister Wiranto, die Prabowo in de jaren 90 uit het leger schopte.

Naast de aangescherpte beveiliging worden tijdens de inauguratie ook demonstraties verboden. Het verbod heeft niet alleen te maken met de recente aanslag, maar ook met eerdere studentenprotesten in september. Aanleiding was een herziening van het strafrecht, waardoor seks buiten het huwelijk strafbaar werd en de macht van een corruptiewaakhond werd ingeperkt.