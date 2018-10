Indonesië zoekt met sonar en drones naar verongelukte Boeing

De Indonesische president Joko Widodo bekijkt de gevonden wrakstukken van het verongelukte vliegtuig van Lion Air. Beeld REUTERS

‘Hopelijk kunnen wij deze ochtend het wrak vinden’, aldus het hoofd van de nationale transportraad, Soerjanto Tjahjono. Het gloednieuwe vliegtuig van Lion Air verdween maandag van de radar, dertien minuten nadat het was opgestegen van de luchthaven van Jakarta. Aan boord waren 189 inzittenden.

Apparatuur uit onder andere Singapore wordt ingezet om de zwarte dozen van de Boeing 737 te vinden. De cockpit voice-recorder geeft lange tijd een signaal af die het zoeken makkelijker moet maken. Schepen uitgerust met sonar en een onderwaterdrone speuren het rampgebied af op zoek naar het verongelukte toestel. Tot nu toe zijn alleen lichaamsdelen en wrakstukken gevonden in de buurt van de kust van Karawang, ten oosten van Jakarta.

Duikteams van het leger zoeken op een diepte van 35 meter naar het verdwenen vliegtuig. ‘Het zicht is niet goed, het is flink bewolkt’, aldus een legerofficier. In totaal nemen 35 schepen deel aan de zoektocht. De woordvoerder van de instantie die de zoektocht coördineert, zegt dat het ‘een wonder’ zou zijn als nog overlevenden worden gevonden.

De Indonesische minister van Transport Budi Karya Sumadi bekijkt resten van het toestel die gevonden zijn n de buurt van de kust van Karawang, ten oosten van Jakarta. Beeld REUTERS

Lijkzakken

Volgens Lion Air zijn nu 24 lijkzakken gevuld met lichaamsresten. Deze lichaamsdelen zijn gevonden op zo’n 35 kilometer van de kust. Tientallen familieleden verzamelden zich bij een ziekenhuis waar de lijkzakken naar toe zijn meegenomen voor onderzoek.

De piloot van de Boeing 737 van Lion Air vroeg kort na het opstijgen toestemming om weer terug te keren. Hij kreeg toen toestemming hiervoor. Onderzoekers kijken nu waarom hij weer wilde landen. Het vliegtuig gaf toen geen noodsignaal af. Volgens de topman van Lion Air, Edward Sirait, had het toestel een dag daarvoor een technisch probleem op een vlucht van Bali naar Jakarta.

Hij wilde niet zeggen wat er toen aan de hand was. ‘Het werd opgelost volgens de gangbare procedures’, aldus Sirait. Volgens hem hebben de tien andere Boeing 737’s van Lion Air nog niet eerder dit probleem gehad. Uit vluchtinformatie van de website FlightRadar24 blijkt dat het vliegtuig zondag onregelmatig vloog toen het net was vertrokken uit Bali.

Toestel vloog onregelmatig

In de eerste minuten daalde de Boeing zo’n 875 voet in slechts 27 seconden. Het had toen juist moeten opstijgen. De piloten konden het vliegtuig uiteindelijk stabiliseren. Wel vlogen zij op weg naar Jakarta op een lagere hoogte dan gebruikelijk, 28 duizend voet in plaats van 36 duizend voet.