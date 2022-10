Indonesië verbiedt verkoop mogelijk giftige hoestsiroop na dood 99 kinderen

Een apotheker in Depok, West Java, haalt hoestsiroop voor kinderen uit de schappen. Beeld Bagus Indahono ANP / EPA

Hoestsiropen en andere drinkbare medicijnen die acuut nierfalen veroorzaken, lijken ook in Indonesië aan zeker 99 kinderen het leven te hebben gekost. Eerder deze maand bleken in Gambia zeventig kinderen, de meeste jonger dan vijf jaar oud, te zijn overleden na inname van een siroop met te hoge doses van de stoffen di-ethyleenglycol en ethyleenglycol.

De Indonesische autoriteiten hebben de verkoop van alle medicinale siroop tijdelijk verboden. Onduidelijk is nog welke medicijnen het nierfalen bij de kinderen in Indonesië hebben veroorzaakt. De hoestsiropen van de Indiase fabrikant Maiden Pharmaceuticals die in Gambia verantwoordelijk lijken te zijn voor het fatale nierfalen van de kinderen, zijn in Indonesië niet verkrijgbaar.

Donderdag maakten de Indonesische autoriteiten bekend dat ze medicijnen bij de patiënten thuis hebben aangetroffen die veel te hoge doses di-ethyleenglycol en ethyleenglycol bleken te bevatten. Deze stoffen, ook wel gebruikt in koelvloeistof, worden toegepast als goedkoper alternatief voor glycerine, waarmee een siroop doorgaans stroperig en zoet wordt gemaakt. Het zou om medicijnen gaan die lokaal zijn geproduceerd. Ziekenhuizen zijn opgeroepen om alle medicijnen te laten onderzoeken die door de nierpatiënten zijn gebruikt.

Onderzoek naar link Gambia

Tot nu toe zijn er dit jaar 206 kinderen in Indonesië opgenomen met acuut nierfalen, van wie inmiddels 99 zijn overleden. Mogelijk zijn er nog meer slachtoffers. De Indonesische autoriteiten laten experts samen met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) uitzoeken hoe de medicijnen op de markt zijn gekomen en of er een link is met de medicijnen die in Gambia voor de ramp hebben gezorgd.

‘Deze verschrikkelijke casus laat goed zien hoe kwetsbaar lage - en middeninkomenslanden zijn in de complexe mondiale medicatieketen’, zegt Claudia Martinez van Access to Medicine Foundation, een Nederlandse organisatie die zich inzet voor de toegang en betaalbaarheid van medicijnen en vaccins in ontwikkelingslanden. ‘Veel arme landen hebben de expertise en capaciteit niet om te controleren welke medicijnen het land binnenkomen. Of ze beschikken niet over de juiste laboratoria om te blijven testen en monitoren.’

Maiden Pharmaceuticals

Na de ramp in Gambia hebben de Indiase autoriteiten de productie in de fabriek van Maiden Pharmaceuticals in de deelstaat Haryana laten stilleggen. India is sinds de eeuwwisseling uitgegroeid tot ‘apotheek van de wereld’ en is goed voor 45 procent van alle generieke medicijnen in Afrika. Martinez van Access to Medicine benadrukt dat de opmars van generieke en betaalbare medicijnen uit landen als India en Zuid-Afrika in eerste instantie vooral positief is. ‘Dit heeft de deur geopend naar medicijnen en vaccins die deze landen eerder niet konden betalen.’

Volgens de maatstaven van de WHO is de kwaliteit van de Indiase fabrikanten doorgaans zeer goed. Maar er kan van alles misgaan in de productieketen, legt Martinez uit. ‘Er gelden in elk land andere regels voor de productie van medicijnen en die verschillen weer voor lokaal gebruik of voor export. Er zijn altijd producenten die de regels niet naleven of niet op de juiste manier. Vervolgens kan de kwaliteit van de inspecties op die fabrikanten per deelstaat verschillen. En dan zijn er nog de distributeurs die zich niet aan regels houden. Er valt dus nog veel winst te behalen in de transparantie van de keten.’