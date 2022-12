Indonesië stelt seks voor het huwelijk en ongehuwd samenleven strafbaar in nieuwe wetgeving

De Indonesische minister Yasonna Laoly neemt het nieuwe wetboek in ontvangst. Beeld REUTERS

Voor dit soort overtredingen kunnen gevangenisstraffen van zes maanden tot een jaar worden opgelegd. Ook het promoten van anticonceptie wordt verboden. Volgens het nieuwe wetboek dat over drie jaar, in 2025, van kracht wordt, wordt ook de belediging van de president en overheidsinstellingen strafbaar. Beledigingen aan het adres van een zittende president kunnen tot drie jaar gevangenisstraf leiden.

Mensenrechtenorganisaties zien het nieuwe wetboek als een ernstige beperking van rechten en vrijheden in het traditioneel tolerante land en als een stap richting islamitisch fundamentalisme. Ook vrezen ze dat het leven van LGBTQ’ers moeilijker wordt gemaakt. Maandag werd daarom al in verschillende Indonesische steden geprotesteerd tegen de voorgenomen wijzigingen. Overigens is een wetsvoorstel waarbij seks met hetzelfde geslacht verboden zou worden, na felle beraadslagingen ingetrokken.

Organisaties uit het bedrijfsleven uitten eveneens hun zorgen. Zij vrezen dat de wetsartikelen, die ook voor buitenlanders gelden, gevolgen zullen hebben voor het toerisme en Indonesië ook minder aantrekkelijk zullen maken voor expats. Om het bedrijfsleven en kritische parlementsleden enigszins tegemoet te komen is daarom in de teksten over seks en ongehuwd samenleven opgenomen dat alleen echtgenoten, ouders of kinderen aangifte kunnen doen.

In Indonesië is decennialang gediscussieerd over een nieuw wetboek van strafrecht. Het huidige wetboek van strafrecht stamt uit 1918 en is nog opgesteld door de Nederlanders. De laatste wijziging vond plaats in 1958.