Indonesië maakt einde aan kindhuwelijken: trouwen pas mogelijk vanaf 19 jaar

Het constitutioneel hof in Jakarta oordeelde eind vorig jaar dat de minimumleeftijd voor zowel jongens als meisjes hetzelfde moest zijn. Beeld EPA

Indonesië, het land met de grootste moslimpopulatie ter wereld, staat in de wereldwijde toptien van het hoogste aantal kindbruiden; ongeveer een kwart van de meisjes trouwt voor hun 18de. ‘Als meisjes niet tijdens hun tienerjaren trouwen, worden ze door deze samenleving nog altijd als oude vrijsters gezien’, zei Masruchah van de Nationale Commissie Geweld tegen Vrouwen dinsdag tegen persbureau Reuters.

De commissie ijverde al langer voor een hogere minimumleeftijd voor bruiden. Hiervoor was dat zestien jaar of zelfs jonger als het verzoek van de ouders van het meisje kwam en de rechter toestemming gaf. Voor jongens was de minimumleeftijd al negentien. Het constitutioneel hof in Jakarta oordeelde eind vorig jaar dat dit gelijkgetrokken moest worden.

Kinderhuwelijken floreren in relatief arme landen met een traditionele huwelijksopvatting. Ouders die hun dochter jong uithuwelijken, doen dat vaak uit economische noodzaak en meestal ook uit liefde: zij denken dat hun kind, als ze wordt beschermd door een echtgenoot, gevrijwaard is van geweld en schending van haar eer.

In de praktijk kunnen de jonge bruiden vaak niet meer naar school, worden ze gescheiden van hun eigen familie en vrienden en kunnen ze niet meer met leeftijdsgenootjes omgaan. Ook zijn kindhuwelijken ‘de meest voorkomende vorm van seksueel misbruik en uitbuiting van meisjes’, volgens Unicef. ‘Het kan leiden tot dwangarbeid of slavernij, commerciële seksuele exploitatie en geweld.’ De zaak bij het constitutioneel hof was aanhangig gemaakt door drie vrouwen die getuigden dat ze door hun vroege huwelijk niet alleen hun jeugd waren kwijtgeraakt, maar ook slachtoffer waren geworden van geweld door hun echtgenoot.

In een verklaring wees verantwoordelijk minister Yohana Yembise erop dat tienermoeders relatief vaak sterven in het kraambed en dat de babysterfte binnen kindhuwelijken ook hoog ligt. ‘Eindelijk, na 45 jaar is de wet gewijzigd. Dit is een cadeautje voor Indonesische kinderen.’