Indonesië kijkt uit naar terugkeer Javamens: ‘Zodat wij onze eigen geschiedenis leren begrijpen’

De schedelkap van de Javamens in het natuurhistorisch museum Naturalis in Leiden. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Het gaat vanzelf, als je over de modderige oever van de bruine Solo-rivier glibbert. Bij elke steen, elk stukje drijfhout of verkleuring van aarde denk je: zou dat een schelpdier uit het pleistoceen zijn? Een stukje slagtand van de imposante Stegodon of een schedelkap van de homo erectus? Want hier, naast de langste rivier van het Indonesische eiland Java, vond de Nederlandse Knil-arts Eugène Dubois ruim 130 jaar geleden de befaamde Javamens; de missing link tussen mens en aap. En nog steeds vinden Nederlandse en Indonesische archeologen op deze plek fossielen en gereedschappen van onze voorlopers.

Langs de oever blijkt een stuk helling afgestoken. In de schaduw van overhangend bamboe en bananenbomen laat de aarde haar laagjes zien: okergeel, chocobruin, betongrijs. Alsof een Javaanse reus een grote spekkoek heeft aangesneden. ‘Hier lag een fossiel van een prehistorische krokodil en daar van een uitgestorven buffelsoort’, zegt beheerder Catur Gumono van het nabijgelegen museumpje waar veel schedels en botten in vitrines belanden.

Bij laagwater loopt hij weleens op zijn slippers naar de overkant. Maar nu is het regentijd, en is de kabbelende Bengawan Solo veranderd in een machtige rivier; met mokkakleurige stroomversnellingen en onheilspellende draaikolken. Enig verschil met de tijd van Dubois: aan alle overhangende takken en struiken hangt plastic: verpakkingen voor vermicelli, chocokoekjes en bakolie wapperen in alle kleuren boven het water. Het zou niet misstaan op de Biënnale van Venetië als kunstzinnige aanklacht tegen zwerfvuil.

Een schok voor natuurhistorici

12 duizend kilometer verderop, in Den Haag, buigt een adviescommissie zich sinds kort over de 40 duizend fossielen die Dubois meenam naar huis. De Indonesische regering wil die voorwerpen terug, inclusief de Javamens, de trots van natuurhistorisch museum Naturalis in Leiden. Daar is een hele tentoonstellingszaal ingericht rond schedelkap, kies en dijbeen. Het verzoek was een schok voor natuurhistorici over de hele wereld, die tot nu toe buiten de discussie over teruggave van roofkunst bleven.

Volgens Naturalis zijn fossielen onvergelijkbaar met kunstvoorwerpen. ‘Dubois bedreef wetenschap volgens de mogelijkheden van zijn tijd’, zei een woordvoerder eerder in de Volkskrant. ‘Hij moest de fossielen wel meenemen naar Nederland, want in Indonesië had hij geen vergelijkingsmateriaal tot zijn beschikking.’ Teruggave, waarschuwde het museum, kan het vruchtbare onderzoek naar de collectie verstoren. Zo vond Naturalis nog in 2014 een bekraste mossel in de collectie: de oudste gravering ooit. Dergelijke infrastructuur heb je volgens het museum niet zomaar voor elkaar.

Een diorama van de werkruimte van Eugène Dubois, in het Sangiranmuseum in Solo, Indonesië. Beeld Hendra Eka voor de Volkskrant

‘Ik had die reactie eerlijk gezegd niet verwacht’, zegt directeur-generaal Hilmar Farid van het Indonesische ministerie van Cultuur. ‘We moeten nog beginnen met praten en Naturalis gooit de deur al dicht.’ Hij stelt dat aan Indonesische zijde flink is gediscussieerd over de fossielen. ‘Wat doen die op de lijst? Het is geen roofkunst, zoals de koran van verzetsheld Teuku Umar of de Lombokschat. En we erkennen dat die fossielen nooit zouden zijn gevonden zonder de wetenschappelijke kennis van Dubois. Maar wij kijken niet alleen naar het herkomstverhaal, we kijken nadrukkelijk ook naar de sociale en culturele betekenis van voorwerpen voor Indonesië. Dat hebben wij ook altijd gecommuniceerd.’ Dat de fossielen zijn opgegraven uit een Indonesische rivierbedding, door Indonesische gevangenen, zijn volgens hem niet de belangrijkste argumenten om de Javamens terug te vragen. ‘De belangrijkste reden is educatief. Zodat wij onze eigen geschiedenis leren begrijpen.’

‘De Javamens kan bezoekers een spiegel voorhouden’

De Javamens past volgens historicus en schrijver Farid, die geregeld in Nederland is voor overleg, in een groter verhaal. ‘Dubois was niet de enige die in de 19de eeuw geobsedeerd raakte door de evolutietheorie. Ook Alfred Wallace was actief in Indonesië en de Javaanse aristocraat en schilder Raden Saleh ging zelf ook graven. Maar wel met een ander perspectief. Hij was geïntrigeerd door de mythe van de Balung Buto, de reuzen die ooit Java gedomineerd zouden hebben.’ De Javamens kan bezoekers een spiegel voorhouden, stelt Farid. ‘Hoe verhoudt de menselijke soort zich met de natuur? Met de kosmos?’ Dat sluit volgens hem aan bij traditionele Indonesische kennis en bij de huidige zorgen over het klimaat. ‘Je kunt de menselijke evolutie niet meer presenteren als vooruitgangsverhaal.’

Het museum van Trinil (toegangsprijs 18 cent) ontving een kopie van schedelkap, kies en dijbeen. ‘Wilt u ze even vasthouden?’, vraagt beheerder Gumono, die met een rinkelende sleutelbos een antieke vitrinekast openmaakt. Het afgietsel met de zware wenkbrauwwallen die oermensen typeert, voelt echt aan. Voor zover je dat als leek kunt voelen.

Bezoekers van het Sangiranmuseum in Solo bekijken een diorama van vroege inwoners van Java. Beeld Hendra Eka voor de Volkskrant

Desgevraagd lijkt het Gumono geen goed idee de echte fossielen terug te halen naar de plek waar ze zijn gevonden. Hij wijst naar een rammelende airco boven openstaande toegangsdeuren. ‘We kunnen de veiligheid en het juiste klimaat niet garanderen.’ Het Nationaal Museum in Jakarta lijkt hem een verstandiger bestemming. Met een schamper lachje: ‘Of we moeten opeens heel veel geld krijgen van de overheid.’

Buiten bij een Stegodon-beeld, een slurfdier met reusachtige slagtanden, geniet bezoeker Djoko Purwoko van een dagje uit met zijn familie. ‘Komt de Javamens terug? Ajo, merinding!’ roept de gepensioneerde terreinmeter wijzend op zijn onderarm: kippenvel. ‘Ik ben blij dat mijn kleinkinderen straks de echte fossielen kunnen zien.’ Ook andere bezoekers reageren opgetogen. Purwoko geeft ongevraagd zijn mening over Nederlanders. ‘Jullie schamen je voor de koloniale tijd. Maar dat is niet nodig. Die slechte dingen liggen in het verleden.’ Aan de rand van de museumtuin, met uitzicht op de Solorivier, wijst een pijl op een natuurstenen sokkel naar de overkant. Daar, 175 meter verderop onder die grote acaciaboom, vond Dubois zijn missing link.

Drie jaar geleden vonden onderzoekers daar nog een slagtand van 1,5 miljoen jaar oud. Archeoloog Shinatria Adhityatama hielp afgelopen jaren, in samenwerking met Naturalis, de aardlagen bij Trinil opnieuw in kaart te brengen. ‘Die zitten ingewikkelder in elkaar dan Dubois destijds kon weten, wat gevolgen heeft voor de datering van zijn fossielen.’

Zo is het dijbeen vermoedelijk uit een andere periode en waarschijnlijk ook van een andere soort dan gedacht. Een stukje stroomafwaarts, bij het gehucht Sogen, zoekt een Indonesisch-Nederlands team naar stenen gereedschap van de homo erectus. Ook die opgraving leverde volgens de archeoloog al resultaat op, maar daar kan hij nog niks over zeggen. ‘Als wetenschapper vind ik de veiligheid en het onderzoek naar de fossielen het belangrijkst.’

‘Desnoods bouwen ze een nieuw museum in Trinil’

Als Indonesiër, zegt Adhityatama, ziet hij de fossielen graag terugkeren naar Trinil. ‘Maar dan wel alle 40 duizend. Niet alleen de Javamens.’ De Dubois-collectie vormt volgens hem één geheel waarin nog veel te ontdekken valt. ‘Desnoods bouwen ze een nieuw museum en onderzoekslab in Trinil. Die plek zou werelderfgoed moeten zijn, maar niemand kent het. Dat is triest.’ Tot die tijd zijn de fossielen volgens de archeoloog beter af in Leiden. Dat vinden wel meer Indonesiërs, als je ze vraagt naar de mogelijke terugkeer van de Javamens. ‘Onze musea zijn nog niet vergelijkbaar met die van jullie’, is een veelgehoord antwoord.

Curatoren van het museum in Trinil, Catur Hari Gumono en Agus Hadi Widiarto, wijzen de vindplek van de Javamens aan langs de Bengawan Solorivier. Beeld Hendra Eka voor de Volkskrant

Topambtenaar Farid kent de scepsis van zijn landgenoten. ‘Er is ooit een goudschat gestolen uit het Nationaal Museum. Daar denkt iedereen meteen aan.’ Volgens hem is de afgelopen jaren veel verbeterd. Zo vallen alle musea inmiddels onder één ministerie, met één budget waaruit vaste curatoren worden betaald. ‘De musea mogen nu ook een deel van hun inkomsten houden, wat medewerkers motiveert de kwaliteit te verbeteren.’ Farid droomt van een hightechtentoonstelling waarin de bezoeker wordt ondergedompeld in het verhaal van de evolutie van de mens en diens relatie met de natuur.

En daarna wellicht een tour. ‘Dit verhaal is relevant voor iedereen op de wereld. En binnen Indonesië geven lokale gemeenschappen weer een andere betekenis aan de fossielen. Dat is juist interessant.’ Dus als Trinil de originele fossielen wil tentoonstellen, dan moet dat volgens de directeur-generaal kunnen. ‘Mits aan voorwaarden is voldaan.’ Indonesië hoeft wat hem betreft niet per se eigenaar te worden van de fossielen. ‘We zouden ook een honderdjarige bruikleen met Naturalis kunnen afspreken. Helaas zijn we niet eens toegekomen aan een gesprek over de voorwaarden van een teruggave.’

‘Javamens? Is die hier gevonden?’

In de felgroene rijstvelden langs de rivier snijden boeren ritmisch hun rijststengels met een sikkel in de hand en een bamboehoed op hun hoofd. Niet veel anders dan in de tijd van Dubois. ‘Javamens? Nee, nooit van gehoord’, zegt Pak Domo, wiens benen glimmen van de grijze modder. ‘Of nou ja, vaag op school. Is die hier gevonden? Echt?’ De 54-jarige boer ziet weleens buitenlanders in tenten langs de rivier aan het werk, maar hij heeft nooit begrepen wat die daar deden. Een groep rijstboeren verderop stelt na lang overleg dat ze waarschijnlijk wel van ‘Duboys’ hebben gehoord. In koor: ‘Natuurlijk gaan we kijken als de Javamens terug is! De mens is nieuwsgierig.’

Beheerder Gumono hoort het glimlachend aan. Zelf vond hij als 17-jarige een schedel toen hij met stenen een pad maakte door de rivier. ‘Ik dacht, huh, die steen voelt raar aan.’ Gumono zette de schedel thuis ter decoratie op een geluidsspeaker. Tot zijn vader het voorwerp naar een universiteit in Surabaya stuurde. ‘Het bleek een homo erectus van 650 duizend jaar oud!’ Zo werd een fascinatie geboren. Later ontving het museum in Trinil, waar autodidact Gumono een baan kreeg, een afgietsel van de schedel. Gumono: ‘Eh nee, het origineel heb ik hier nooit meer teruggezien.’

Onvrijwillig bezitsverlies Sinds kort buigt een adviescommissie onder leiding van mensenrechtenactivist Lilian Gonçalves-Ho Kang You zich over de (voorlopige) lijst van Indonesië. Minister Gunay Uslu van Cultuur hakt uiteindelijk de knoop door, maar de kans op restitutie lijkt groot. De vorige minister van Cultuur, Ingrid van Engelshoven, liet vorig jaar in een Beleidsvisie nadrukkelijk ruimte voor de teruggave van voorwerpen die van bijzondere betekenis zijn voor het herkomstland, ook als onvrijwillig bezitsverlies niet kan worden aangetoond.