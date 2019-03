Indonesië houdt, net als China en Ethiopië, Boeing 737 Max voorlopig aan de grond

Crash Ethiopian Airlines

VN verliezen 19 medewerkers die in gecrashte vliegtuig Ethiopian Airlines zaten

Alle 157 inzittenden van een toestel van Ethiopian Airlines zijn zondag om­gekomen nadat een splinternieuwe Boeing 737 Max 8 was neergestort. Het vliegtuig was net opgestegen van het vliegveld van de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba en was op weg naar Nairobi in Kenia. Over de oorzaak is nog niets bekend. Volgens de site Flight­radar24, die vliegbewegingen wereldwijd monitort, was er in de data te zien dat het toestel met ‘instabiele snelheid’ opsteeg.

Ethiopian Airlines verbindt de tientallen landen in Afrika met elkaar

Het groen, geel en rood van de Ethiopische vlag domineert op de luchthaven van Addis Abeba. Ethiopian Airlines, waarvan zondag kort na de start een passagierstoestel neerstortte, is een vliegende trots van de staat en speelt een internationale rol.

Wie is de baas in de cockpit - de piloot of de computer?

De in oktober vorig jaar gecrashte Lion Air 610 was ook een Boeing 737 Max 8. De oorzaak van dit ongeluk zou een probleem met de sensoren zijn. Vijf vragen over de veiligheid van de luchtvaart.