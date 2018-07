Indiase staat zet in opvangtehuizen transgenders en eunuchen in ter vervanging van mannelijke bewakers

In de Indiase staat Bihar worden unieke maatregelen getroffen om seksueel misbruik in opvangtehuizen voor vrouwen en meisjes tegen te gaan. De overheid in de oostelijk gelegen staat hoopt het systematische misbruik terug te dringen door transgenders en eunuchen in te huren als beveiligers.

Uit een onderzoek naar de omstandigheden in meer dan honderd opvangtehuizen kwam in juni al naar voren dat de leidinggevenden van een opvangcentrum in de stad Mazaffarpur systematisch meisjes hadden misbruikt die daar woonden. Vorige week werd een beveiliger in de stad Chapra gearresteerd, nadat hij een meisje verkracht zou hebben in een tehuis waar hij werkte.

In de opvangtehuizen in kwestie zitten vrouwen die extra bescherming nodig hebben, waaronder sekswerkers, slachtoffers van seksueel geweld en mensenhandel. Het doel is om hen door middel van ondersteuning en educatie te rehabiliteren.

In een reactie op de recente onthullingen over het misbruik, heeft de staat besloten om transgenders en eunuchen in te zetten. Dit vertelt het hoofd van de sociale dienst in Bihar aan The Guardian. ‘We zijn geschokt door de recente verkrachtingszaken in de tehuizen. Dus zijn we van plan om eunuchen in te zetten als beveiligers’, aldus Atul Prasad.

In zuidoost-Azië vallen worden eunuchen ook wel ‘hijra’ genoemd; deze term verwijst naar mensen die ofwel intersekse zijn, of van wie de geslachtsdelen niet in het geslachtshokje man of vrouw passen. Ook transgender mannen vallen hieronder. Zij werden lange tijd in een minderheidsprositie gedwongen door een koloniale wet uit 1897, waarin staat dat alle hijra’s crimineel zijn. In 2014 bepaalde het Indiase Hooggerechtshof dat hijras officieel worden erkend als derde geslacht.

Win win-situatie

Het inhuren van hijra’s is een win win-situatie, aldus Prasad. Zij vormen geen gevaar voor de vrouwen in de opvangtehuizen, en de banen geven hen werkervaring. Het hoofd van de lokale regering in de staat heeft het plan goedgekeurd.

De belangenorganisatie Eunuch Welfare Board is enthousiast over de ontwikkeling. ‘Afgezien van het creëren van banen, zorgt het voor goede sociale status’, aldus de organisatie. ‘Normaalgesproken wordt door de samenleving op hen neergekeken.'

Seksueel geweld in India

In de staat Bihar alleen al werden dit jaar vanaf 1 januari tot april 428 verkrachtingen gemeld. Het jaarlijkse cijfer schommelt de afgelopen vijf jaar rond de 1.100 verkrachtingen.

Bihar staat niet op zichzelf: India werd afgelopen week opgeschrikt door een zoveelste afschuwelijke misbruikzaak: 17 mannen hadden zeven maanden lang een 12-jarig meisje misbruikt en verkracht in een appartementencomplex in de zuidelijk gelegen stad Chennai. Onder meer liftbedienden, loodgieters en beveiligers namen het hardhorende meisje mee naar leegstaande appartementen, de kelder of toiletten. De aanvallen werden gefilmd en het meisje kreeg te horen dat de filmpjes openbaar zouden worden gemaakt, als ze haar mond open zou doen. Uiteindelijk vertelde het slachtoffer aan haar zus wat haar was overkomen.

India probeert sinds de gewelddadige verkrachting van een 23-jarige studente in een openbare bus in 2012 de regelgeving rond seksueel geweld aan te scherpen. De groepsverkrachting en daarop volgende dood van Jyoti Singh leidde tot enorme protesten in het land, die regelmatig oplaaien als nieuwe wandaden aan het licht komen, zoals moord op een 8-jarig meisje dat voorafgaand aan haar dood vijf dagen lang was verkracht.

Eerder dit jaar maakte de Indiase premier Narendra Modi bekend dat mensen die schuldig worden bevonden aan de verkrachting van een meisje onder de twaalf de doodstraf kunnen krijgen. Mensenrechtenorganisaties waren niet unaniem te spreken over die nieuwe wet. Veel kinderen die slachtoffer worden van seksueel geweld kennen hun verkrachter. Volgens hulpverleners zal deze doodstrafmaatregel ertoe leiden dat minder kinderen hun mond opendoen.