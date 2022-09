Indiase scholier uit laagste kaste overleden na pak slaag om spelfout

Nihkil Dhore Beeld Screenshot op Twitter

De jongen, Nihkil Dhore, was afkomstig uit de laagste kaste, die van de Dalits. Hij spelde het Indiase woord voor ‘sociaal’ fout tijdens een toets eerder deze maand, waarop zijn docent in woede ontstak. Volgens de aanklacht schopte en sloeg hij Dohre tot die bewusteloos was. De leraar, die beschuldigd wordt van moord, is vooralsnog op vrije voeten. ‘Hij is op de vlucht, maar we zullen hem binnenkort arresteren’, zei politieagent Mahendra Pratap Singh tegen persbureau AFP.

In reactie op het overlijdensbericht gingen honderden mensen de straat op in het Auraiya district in de noordelijke Indiase staat Uttar Pradesh, waar het incident plaatsvond. De woedende demonstranten staken onder meer een politievoertuig in brand. Om de situatie weer onder controle te krijgen, moest de politie hardhandig ingrijpen. Volgens Singh werden daarbij een stuk of twaalf mensen gearresteerd.

De demonstranten eisten dat de leraar wordt gearresteerd vóór de crematie van het slachtoffer. Dat is belangrijk, omdat de politie eerder het lichaam van een slachtoffer uit de laagste kaste vrijwel direct cremeerde zonder toestemming van de familie. Vervolging van de dader wordt dan veel moeilijker, geen lichaam betekent immers dat sporenonderzoek onmogelijk is.

‘Onaanraakbaren’

Net als de 15-jarige scholier behoren de meeste demonstranten tot de Dalit-gemeenschap, de laagste sociale klasse in India. Dalits werden vroeger ‘onaanraakbaren’ genoemd omdat zij buiten het kastenstelsel vielen. Discriminatie op basis van kaste werd al in de jaren vijftig in India officieel verboden. Toch wordt er nog altijd zeer op hen neergekeken en zijn Dalits aangewezen op ‘onreine’ beroepen, zoals dat van slager of leerlooier.

De familie van de overleden jongen spreekt van een ‘haatmisdrijf’. Hoewel er wetten zijn die de Dalits moeten beschermen, zijn zij vaak slachtoffer van vernedering en geweld. Volgens gegevens van de overheid vinden er in India elk uur gemiddeld vijf haatmisdrijven op basis van kaste plaats, meldt Al Jazeera.

Twee weken geleden werden in dezelfde Indiase staat twee Dalit-meisjes gevonden, die opgehangen waren in een boom. Hun buurman zou de meisjes samen met een zestal vrienden hebben verkracht en vermoord. Naar aanleiding van deze gruweldaad braken er ook al protesten uit in de regio. Op sociale media gaan berichten rond met de hashtag #DalitLivesMatter. Daar zitten video’s bij van mannen die in elkaar worden geslagen.

Riya Singh, mede-oprichter van een organisatie die opkomt voor de Dalit-vrouwen, noemt de dood van de scholier ‘een weerspiegeling van de diepgewortelde haat die mensen uit de hogere of dominante kaste hebben tegen Dalits’. Vooral op het platteland is het kastenstelsel springlevend. ‘De haat is nog steeds zo sterk dat het zich zelfs uitbreidt tot jonge kinderen en hen uiteindelijk vermoordt’, aldus Singh tegen Al Jazeera.