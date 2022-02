Indiase scholen in deelstaat tijdelijk gesloten vanwege spanningen om hoofddoekverbod

Betogers namens de islamitische studentenbond tijdens een protest in Delhi. Beeld EPA

Middelbare scholen in de zuidelijke deelstaat zijn het toneel geworden van een strijd tussen moslims en hindoes. Hindoeleerlingen zoeken de confrontatie met de protesterende moslimstudenten omdat zij volgens hen het onderwijs hebben verstoord. Ook hun ouders en vele anderen gaan de straat op. Dinsdag zette de politie, die op veel plaatsen in grote getalen aanwezig waren, bij een school traangas in om een menigte uiteen te drijven.

Het hoofd van de zuidelijke deelstaat, Basavaraj Bommai, kondigde na een dag van hevige protesten een driedaagse schoolsluiting af. Ook maande hij tot kalmte. ‘Ik doe een beroep op alle studenten, docenten en schoolbesturen om de vrede en harmonie te bewaren’, zei Bommai. In Karnataka is de hindoenationalistische partij van president Narendra Modi aan de macht.

#HijabIsOurRight

De kwestie heeft in het hele land voor veel onrust gezorgd. Onder de moslimbevolking wakkert het verbod de angst aan dat hun religieuze vrijheid wordt ingeperkt. De hashtag #HijabIsOurRight gaat al weken rond op sociale media. Een video op Twitter waarin te zien is hoe een moslima met een hijab door een menigte op school wordt lastiggevallen leidde dinsdag tot nieuwe ophef.

Op de beelden is te zien hoe een vrouw met een hoofddoek omringd wordt door een menigte mannen met saffraan kleurige sjaals, een symbool van hindoenationalistische groeperingen. ‘Ik was er alleen om een ​​opdracht in te leveren, maar ze lieten me niet toe omdat ik een hoofddoek droeg’, vertelde Muskan Khan later aan de Indiase nieuwszender NDTV. Khan, die de confrontatie met de menigte niet uit de weg ging, zei te blijven vechten voor haar recht om een hijab te dragen.

When Muslim girl arrives at PES College, She's been heckled by several 'students' wearing #saffronshawls #KarnatakaHijabRow pic.twitter.com/qa3UDbMPST — Mohammed Zubair (@zoo_bear) 8 februari 2022

Klas uitgezet

De onrust begon vorige maand toen leerlingen op een middelbare school de klas uit werden gezet met de boodschap geen hijab meer te dragen. De meisjes besloten daarop zittend op de grond hun boeken te lezen en hun huiswerk te maken, buiten het hek van de door de overheid gerunde school. De schoolleiding was niet onder de indruk van de protestactie, maar het nieuws ging als een lopend vuurtje door het land.

De afgelopen weken voerden steeds meer scholen in de zuidelijke deelstaat ook een hoofddoekverbod in. Tot grote verontwaardiging van de islamitische bevolking, die bijna 14 procent van de 1,4 miljard inwoners uitmaken. De afgelopen dagen gingen honderden leerlingen en hun ouders in Karnataka de straat op. Ook op andere plekken in India vinden protesten plaats uit solidariteit.

Gesprekken tussen overheidsvertegenwoordigers, de schoolleidingen en de demonstranten hebben tot op heden nergens toe geleid. De minister van onderwijs van de deelstaat weigert in te grijpen. ‘Degenen die niet bereid zijn om de regels voor het schooluniform te volgen, moeten op zoek naar andere opties’, zei hij zondag. De zaak ligt nu bij de hoogste rechtbank van Karnataka.

Formeel is India een seculier land, dat geen wettelijke beperkingen voor het dragen van een hijab kent. Toch hebben verschillende prominente leden van de hindoenationalistische partij van premier Narendra Modi hun steun geuit voor het verbod. Volgens critici moedigt Modi radicale hindoes aan en beperkt hij de ruimte voor religieuze minderheden. Moslims en christenen worden regelmatig belaagd door radicale hindoes.