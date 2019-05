Indiase premier Narendra Modi beantwoordt op zijn eerste persconferentie geen enkele vraag

Modi tijdens de persconferentie. Beeld EPA

Modi, een begaafd redenaar en twitteraar, gaf in de loop der jaren vele interviews, maar in zijn vijfjarig premierschap nooit een echte persconferentie. Hij deed het nu bij de afsluiting van de campagne voor de Indiase verkiezingen, die zondag de laatste stemronde ingaan en waarin Modi hoopt een tweede regeertermijn te veroveren. Komende donderdag wordt de verkiezingsuitslag bekendgemaakt.

Tijdens de persconferentie, onaangekondigd bijeengeroepen door partijvoorzitter Amit Shah van Modi’s hindoenationalistische Bharatiya Janata Party (BJP), zei Modi dat hij vol vertrouwen is over de uitslag. ‘Ik denk dat dit de eerste keer in lange tijd is dat een meerderheidsregering een tweede termijn verovert met een meerderheid.’ In India worden zittende regeringen vaak hard door de kiezers afgestraft.

Alle vragen van journalisten werden vrijdag door Modi afgewimpeld en afgeschoven op voorzitter Shah. Modi's rivaal Rahul Gandhi van Indian National Congress, de belangrijkste oppositiepartij, twitterde naderhand sarcastisch: ‘Gefeliciteerd Modi Ji. Uitstekende persconferentie!’ Gandhi’s eigen persconferentie werd door veel tv-zenders via split screen tegelijk met die van Modi uitgezonden, maar zonder geluid.

Modi’s persmoment kwam op een pikant moment. Zijn BJP lanceerde vorige maand een parlementskandidaat tegen wie een aanklacht wegens terrorisme loopt. De fanatieke hindoenationalist Pragya Thakur zou in 2008 betrokken zijn geweest bij een bomaanslag in de overwegend islamitische West-Indiase stad Malegaon, waarbij zes doden vielen. Thakur veroorzaakte donderdag een enorme rel toen zij de hindoe-extremist Nathuram Godse, die in 1948 vader des vaderlands Mohandas ‘Mahatma’ Gandhi vermoordde, een patriot noemde.

De BJP haastte zich meteen om zich van Thakur te distantiëren en dwong haar om haar excuses te maken. Modi zei in de persconferentie niets over de kwestie maar noemde Thakurs uitspraak in een televisie-interview ‘verschrikkelijk’. ‘In een beschaafde samenleving geeft dit soort taal en denken geen pas.’ Modi en de BJP krijgen vaak de kritiek dat zij om rechtse hindoes te paaien haat zaaien tegen moslims en andere minderheden.

De nationale parlementsverkiezingen in India zijn de grootste ter wereld. Tussen 11 april en 19 mei gaan in zeven ronden meer dan 900 miljoen kiezers naar de stembus. Zondag stemmen kiezers in een aantal deelstaten voor in totaal 59 zetels. Onder meer in het belangrijke West-Bengalen, waar Modi hoopt deelstaatpremier Mamata Banerjee te verslaan. Volgens de meeste peilingen zal Modi de landelijke verkiezingen winnen.