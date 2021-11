Indiase premier Modi trekt omstreden landbouwwetten in na een jaar boerenprotest

Indiase boeren vieren de terugtrekking van de omstreden landbouwwetten. Beeld AP

De premier maakte het besluit, dat vlak voor verkiezingen in belangrijke deelstaten komt, in een tv-toespraak bekend. De intrekking van de drie wetten, die in september vorig jaar werden aangenomen ondanks veel protesten, wordt dan ook gezien als een poging van Modi om verdere verzwakking van zijn positie en van zijn partij BJP te voorkomen.

De premier vond dat de wetgeving nodig was om de landbouw te hervormen en efficiënter te maken. Maar in zijn toespraak trok hij het boetekleed aan. ‘Het is jammer dat wij, ondanks onze intentie om de positie van de boeren te versterken, een deel van hen niet konden overtuigen', aldus Modi, een maand nadat in de deelstaat Uttar Pradesh een half miljoen boeren de straat waren opgegaan. ‘Laten we een nieuwe start maken.’

Hij riep de protesterende boeren, die onder andere aan de rand van New Delhi een jaar lang bivakkeerden, op naar huis terug te keren. In die periode kwamen verschillende demonstranten om het leven, onder andere vanwege de pandemie en de slechte weersomstandigheden. Met hun lange aanwezigheid bij de hoofdstad, voerden de boeren de druk op de regering op om de gehate wetten in te trekken.

De boeren, een belangrijke kiezersgroep, vreesden door Modi’s plannen minder inkomsten, omdat de wetten een eind zouden maken aan het systeem van minimumprijzen voor gewassen zoals graan en rijst. Ook waren ze bang overgeleverd te worden aan grote opkopers en bedrijven, die volgens de regering de modernisering van de landbouw mede vorm moesten gaan geven en de productie moesten gaan verhogen. Vooral in de landbouwstaten Punjab en Haryana was de onvrede onder de boeren groot.

PM Modi announces repeal of three farm laws: Who said what https://t.co/YaRZY852oO — The Times Of India (@timesofindia) 19 november 2021

Arrogant

Modi's aankondiging werd direct door de boeren met gejuich ontvangen. Een van de belangrijkste boerenleiders, Rakesh Tikait, vierde de aankondiging van Modi als een grote overwinning. ‘Eindelijk heeft al ons harde werk zijn vruchten afgeworpen’, aldus Tikait. ‘Dank aan alle broeders en diegenen die hun leven hebben verloren in deze strijd.’

Hij kondigde aan dat de protesten pas zullen ophouden als het parlement in december de wetten heeft ingetrokken. De demonstraties bereikten in januari een hoogtepunt toen duizenden boeren het beroemde Rode Fort-gebouw in New Delhi bestormden. Tijdens de protesten werden ook wegen en spoorlijnen geblokkeerd en gingen boerenleiders in hongerstaking. Begin dit jaar bepaalde het Hooggerechtshof, tot onvrede van Modi, dat de wetten moesten worden opgeschort. Een bemiddelingscommissie werd ingesteld maar dit leidde tot niets.

Oppositieleider Rahul Gandhi feliciteerde op Twitter de boeren met hun zege. Hij plaatste een video waarin hij in januari voorspelde dat de regering ooit gedwongen zou worden om de landbouwwetten in te trekken. Gandhi verweet de regering opnieuw zich arrogant te hebben gedragen door zich lang niets aan te trekken van de protesten van de boeren. Veel boeren geloofden Modi's verhaal niet dat de hervormingen zouden leiden tot een versterking van hun positie en dat ze meer zouden gaan verdienen. ‘Met hun verzet hebben de boeren van ons land arrogantie het hoofd laten buigen’, aldus Gandhi.

Het massale boerenverzet trok ook internationaal de aandacht, tot grote onvrede van het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken. Onder andere zangeres Rihanna en milieu-activist Gretha Thunberg riepen op de boeren te steunen.