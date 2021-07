Indiase premier Modi ontslaat 12 ministers na rampzalige corona-aanpak

Premier Narendra Modi. Beeld AP

Belangrijkste slachtoffer van de ontslaggolf is minister Harsh Vardhan van Gezondheid, die als de ‘Hugo de Jonge van India’ het boegbeeld was van het verguisde pandemiebeleid. Het coronavirus heeft in India al 400.000 doden gekost, vooral door een onverwacht hevige tweede golf, terwijl voor een derde golf wordt gevreesd.

Vardhan verklaarde begin maart nog welgemoed dat India zich in het ‘eindspel’ van de pandemie bevond. Dit was nog geen maand voordat de rampzalige tweede golf over het land spoelde en ziekenhuizen en crematoria volledig overbelast raakten. Vardhan kreeg ook veel kritiek vanwege de lakse vaccinatiecampagne. Pas 22 procent van de Indiërs heeft een eerste dosis gehad. Slechts 5 procent is volledig gevaccineerd.

Een andere prominente vertrekker is minister Ravi Shankar Prasad van Informatie en Technologie. Hij was verantwoordelijk voor de tot dusver weinig succesvolle pogingen Amerikaanse techbedrijven als Facebook en Twitter nieuwe Indiase internetwetgeving op te leggen. Doel van die wetten is de greep van de regering-Modi op sociale media te vergroten, vooral om ‘on-Indiase’ oppositionele uitingen aan banden te leggen.

Recessie

Modi liet woensdag belangrijke ministers als die van Financiën, Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken en Defensie op hun post, al is de Indiase economie door de coronapandemie in een diepe recessie beland en moet gevreesd worden dat het covid 19-virus het economisch herstel nog lang in de weg zal staan.

In totaal benoemde Modi 36 nieuwe bewindslieden in zijn kabinet, dat in de nieuwe vorm van 52 naar 77 ministers en staatssecretarissen gaat. Volgens analisten zijn veel ontslagen mede ingegeven door verkiezingen die in diverse deelstaten in aantocht zijn, onder meer in Uttar Pradesh, waar Modi’s BJP al jarenlang regeert en de uitslag een referendum over Modi wordt. Landelijke verkiezingen zijn er pas weer in 2024.

Gezaghebbend parlementariër P. Chidambaram van de oppositionele Congrespartij ziet met name het ontslag van minister Vardhan als een erkenning dat Modi’s aanpak van de pandemie volledig is mislukt, zonder dat Modi er zelf consequenties uit hoeft te trekken. ‘Er schuilt een les voor ministers in deze ontslagen’, zei Chidambaram. ‘Gaat het goed, krijgt de premier alle lof, gaat het slecht, dan ligt de schuld bij de minister.’