Indiase oppositieleider Gandhi kan terugkeren in parlement na opschorting veroordeling voor laster

India's oppositieleider Rahul Gandhi hoopt na de parlementsverkiezingen in 2024 in de voetsporen van zijn voorouders te treden. Beeld Dinesh Joshi / AP

Gandhi’s veroordeling door een rechtbank in Gujarat in maart deed destijds veel wenkbrauwen fronsen. Indiase rechters spreken niet vaak een veroordeling uit voor laster, en leggen daarbij nog minder vaak de maximumstraf op van twee jaar cel. Twee jaar cel is bovendien de minimumstraf waarbij een parlementslid zijn zetel automatisch verliest. Nu dat vonnis is opgeschort, zal Gandhi’s Congrespartij een verzoek indienen om hem in ere te herstellen. Tenzij het uiteindelijke besluit van het Hooggerechtshof in zijn nadeel uitvalt, kan hij bovendien zijn partij leiden bij de parlementsverkiezingen van volgend jaar.

Maar de kans dat het Hooggerechtshof hem alsnog een celstraf oplegt, lijkt gezien het vonnis van vrijdag gering. Rechter B.R. Gavai zei dat Gandhi’s uitspraken ‘niet getuigden van goede smaak’, en dat de politicus ‘voorzichtiger had moeten zijn in zijn publieke uitingen’. Maar de veroordeling was volgens het hof niet alleen een straf voor hem, maar ook voor zijn kiezers. Bovendien had de lagere rechter geen enkele reden aangevoerd om de maximumstraf op te leggen.

Over de auteur

Maarten Albers is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Politieke afrekening

In zijn campagnetoespraak uit 2019 vroeg Gandhi zich af: ‘Waarom hebben alle dieven de achternaam Modi?’ Daarbij refereerde hij niet alleen aan zijn politieke tegenstrever, maar ook aan een voortvluchtige diamantenmagnaat en een verbannen cricketbestuurder met dezelfde achternaam. Purnesh Modi, lid van het deelstaatsparlement van Gujarat namens premier Narendra Modi’s Bharatiya Janata Party (BJP), spande een zaak aan wegens laster. Gandhi zou met zijn uitspraken alle Modi’s hebben beledigd.

Gandhi’s medestanders zagen zijn veroordeling vooral als een politieke afrekening van premier Modi met zijn voornaamste politieke rivaal. De lasterwetgeving uit de koloniale tijd wordt in India onder Modi vaker ingezet om oppositiepolitici, journalisten en bestuurders uit het bedrijfsleven het zwijgen op te leggen of uit te schakelen.

Uitgeholde democratie

Gandhi is een telg uit een befaamde politieke familie: zijn overgrootvader Jawaharlal Nehru was de eerste premier van India, en ook zijn vader Rajiv en grootmoeder Indira bestuurden het land. Hun Congrespartij leverde sinds de onafhankelijkheid 54 jaar lang de premier van India.

Rahul Gandhi hoopt na de parlementsverkiezingen van volgend jaar in de voetsporen van zijn voorouders te treden. De kans daarop lijkt voorlopig echter klein: Modi heeft sinds zijn aantreden in 2014 met een hindoenationalistische agenda en steunpakketten voor de armen zijn greep op het land verstevigd. Volgens critici heeft hij daarbij bovendien de democratie uitgehold. Modi heeft nog niet gereageerd op het voorlopige vonnis van het Hooggerechtshof.