Indiase miljardair zit Bill Gates op de hielen, bajes dreigt voor Indiase ex-miljardair

Gautam Adani. Beeld AFP

Winnaar: miljardair Gautam Adani

De afgelopen jaren was India al vertegenwoordigd in de top 10 van ’s werelds rijksten met Mukesh Ambani, de eigenaar van het Indiase telecom-, energie- en textielconglomeraat Reliance Industries. De laatste maanden is Ambani op de miljardairslijstjes echter voorbijgestreefd door zijn rivaal Gautam Adani (1962).

Adani dankt zijn fortuin onder meer aan het bezit van India’s grootste particuliere haven, Mundra Port, aan een kolenmijn in het Australische Queensland en aan een hele trits elektriciteitscentrales, luchthavens, zonneparken en talloze andere eigendommen. De aandelen van zijn conglomeraat Adani Group zijn het afgelopen jaar al 70 procent in waarde gestegen.

Deze week kwam daar nog eens 5 procent winst bij voor de Adani Group na het nieuws van afgelopen week dat Gautam Adani een bod heeft gedaan op de Indiase spectrumveiling voor 5G, de vijfde generatie in mobiele netwerken. Analisten vermoeden dat Adani een voet tussen de deur probeert te krijgen op de gigantische Indiase telecommarkt, waar zijn grote rivaal Mukesh Ambani een flink deel van zijn rijkdommen aan dankt.

Met een geschat vermogen van 107 miljard euro is Gautam Adani in de ranglijst van ’s werelds miljardairs van persbureau Bloomberg de laatste maanden opgestoomd tot plaats vijf. Nummer vier Bill Gates, die zich met 113 miljard euro binnen schootsafstand bevindt, kan zijn borst natmaken.

Verliezer: ex-miljardair Vijay Mallya

Vijay Mallya. Beeld EPA

Nog niet zo lang geleden liet de Indiase biermagnaat Vijay Mallya een replica van het Witte Huis bouwen boven op een wolkenkrabber in Bangalore. Mallya (1955) was niet alleen het boegbeeld van United Breweries, India’s grootste bierbrouwer, en United Spirits, India’s grootste maker van sterke drank, hij bezat ook een Formule 1-renstal (Force India), een cricketploeg en een luchtvaartmaatschappij, Kingfisher Airlines. Zijn bijnaam luidde ‘koning van goede tijden’.

Die goede tijden zijn wel voorbij voor Mallya. In 2016 ontvluchtte de ex-miljardair India halsoverkop voor Londen. Mallya had meer dan een miljard euro aan schulden overgehouden aan het faillissement van Kingfisher Airlines in 2012. Tandenknarsend zagen zijn schuldeisers, zeventien Indiase overheidsbanken, hoe Mallya doodleuk zo’n 40 miljoen euro schonk aan zijn drie kinderen, terwijl zijn schuldeisers tevergeefs hun hand ophielden.

In 2017 veroordeelde een Indiase rechtbank de van fraude en witwassen verdachte Mallya wegens minachting van het hof. Sindsdien verzet hij zich in Londen met hand en tand tegen uitzetting naar zijn vaderland. Afgelopen week kreeg Mallya een nieuwe tegenslag: de hoogste Indiase rechter veroordeelde hem maandag tot vier maanden cel. Het Indiase Hooggerechtshof gebood Mallya om binnen vier weken een bedrag ter waarde van 40 miljoen euro – exact het bedrag dat hij eerder schonk aan zijn kinderen – over te maken, om te voorkomen dat de Indiase autoriteiten zijn bezittingen in beslag nemen. Waaronder zijn nooit helemaal voltooide Witte Huis in de wolken.