Indiase luchtmacht bombardeert Pakistaans deel Kashmir

De Indiase luchtaanval zou zijn uitgevoerd door Mirage 2000-gevechtsvliegtuigen van Franse makelij. Beeld AFP

Pakistan stuurde als reactie op het Indiase bombardement gevechtsvliegtuigen de lucht in, maar het kwam niet tot een direct treffen tussen beide landen. De Pakistaanse minister van Buitenlandse Zaken Shah Mahmood Qureshi waarschuwde India het land niet uit te dagen. ‘Gezond verstand moet prevaleren in India’, aldus de minister.

Later zei de Nationale Veiligheidsraad van de regering dat Pakistan zal reageren ‘op een plaats en tijdstip die wij zullen kiezen’. In een eerste reactie op de luchtaanval zei de Indiase premier Modi dat zijn land nu ‘in veilige handen’ was. ‘Ik beloof dat ik het land niet zal teleurstellen’, aldus Modi op een bijeenkomst met oud-militairen.

Kashmir wordt geclaimd door zowel India als Pakistan. Beide landen voerden sinds hun onafhankelijkheid twee oorlogen over het betwiste gebied. Hoewel het regelmatig komt tot beschietingen langs de bestandslijn die Indiase en Pakistaanse troepen van elkaar scheidt, zijn luchtaanvallen zeldzaam.

India richtte zijn luchtaanval naar eigen zeggen op een kamp van verzetsgroep Jaish-e-Mohammad (JeM) in het Pakistaanse noorden van de bestandslijn. Deze groep, die in het verleden banden aanknoopte met Al Qaida, zei eerder deze maand verantwoordelijk te zijn geweest voor de aanslag op de Indiase soldaten.

‘Preventief’

Premier Modi gaf opdracht voor de luchtaanval omdat de inlichtingendiensten meldden dat de strijdgroep meer aanvallen zouden uitvoeren. ‘Een preventieve luchtaanval was absoluut noodzakelijk, gezien deze dreiging’, aldus de Indiase minister van Buitenlandse Zaken Vijay Gokhale.

De aanval zou zijn uitgevoerd door twaalf Mirage-2000's, gevechtsvliegtuigen van Franse makelij. Het is nog onduidelijk hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. Volgens India werd het kamp van JeM volledig verwoest en vielen er minstens driehonderd doden.

Pakistan stelt echter dat er geen slachtoffers zijn gevallen. Het Pakistaanse leger zei dat de luchtaanval plaatsvond bij Balakot, aan de rand van het door Islamabad gecontroleerde deel van Kashmir. Balakot bevindt zich in een afgelegen vallei. De Indiase vliegtuigen gooiden ‘gehaast’ hun bommen af, voor ze weer terugkeerden, aldus Islamabad.

Slachtoffers van een eerdere aanslag in het Indiase deel van Kashmir werden maandag begraven, een dag voor de Indiase luchtaanval. Beeld EPA

De zelfmoordaanslag van JeM medio deze maand was de bloedigste aanslag in het gebied sinds 1989, toen de strijders in het Indiase deel van Kashmir hun opstand begonnen. Deze deelstaat is de enige in India waar moslims in de meerderheid zijn.

De Indiase minister Gokhale zei dat Pakistan op de hoogte was van het bestaan van het gebombardeerde trainingskamp van JeM. ‘Dit trainingskamp, waar honderden jihadisten konden worden opgeleid, kon niet hebben gefunctioneerd zonder medeweten van de Pakistaanse autoriteiten’, aldus Gokhale.

Pakistan ontkent al jaren dat het de strijdgroep, die sinds 2001 op de VN-lijst staat van terreurgroepen, onderdak biedt. Strijders van JeM voerden in 2001, samen met de militante groep Lashkar-e-Taiba, een aanval uit op het Indiase parlement die beide landen op de rand van oorlog bracht. India en Pakistan hebben in de afgelopen zeventig jaar vier oorlogen met elkaar gevoerd.