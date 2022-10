Indiase gemeenschap in Londen: ‘Misschien komen onder Sunak meer visa beschikbaar voor Indiërs’

De wijk Southall, in West-Londen, wordt ook weleens Little Punjab of Little India genoemd. Sinds de jaren vijftig wonen hier veel Aziaten. Beeld Carlotta Cardana

‘We zijn heel trots hier! Een Britse Indiër als baas van het land.’ Tijdens het zetten van masala-thee kijkt Vikas Nattram lachend op wanneer de naam van Rishi Sunak valt. Op zijn mobiele telefoon had de 27-jarige caféhouder in de West-Londense migrantenwijk Southall dinsdagmiddag beelden bekeken van de nieuwe premier nadat deze bij koning Charles op bezoek was geweest. ‘Rishi heeft een goed stel hersenen. Die kan hij gebruiken. Er wacht hem veel werk.’

Voor de tweede keer in twee maanden was het Verenigd Koninkrijk het decor van een wisseling van de macht. Nieuwe premier, nieuwe kansen. Zeven weken geleden had koningin Elizabeth, daags voor haar dood, eerst de afgetreden Boris Johnson ontvangen en vervolgens diens opvolger Liz Truss. Op een zonnige oktoberdag was het dit keer Truss die haar ontslag kwam indienen, kort nadat ze in Downing Street haar laatste woorden tot de natie had gericht, alsmede die van Seneca.

‘Veel dingen durven we niet te doen omdat ze moeilijk zijn’, citeerde ze de Romeinse filosoof, ‘maar ze zijn juist moeilijk omdat we ze niet durven doen.’ Een paar uur later stond Sunak, na het bezoek aan Buckingham Palace, met een somber maar daadkrachtig gezicht op dezelfde plek. Hij prees de ambitie van Truss om het land beter te maken, om eraan toe te voegen dat ze fouten heeft gemaakt. ‘Ik ben tot leider van de partij en premier gekozen om ze te herstellen', stelde hij vast.

Hindoes en sikhs

Voor de hindoe-gemeenschap in het Verenigd Koninkrijk, en ook daarbuiten, is het een speciale dag. Er is nu een premier die zijn parlementaire eed heeft gezworen op de Bhagavad Gita, het heilige boek van de hindoes, en die als minister van Financiën tijdens Diwali kaarsjes had aangestoken op de stoep van 11 Downing Street, zijn ambtswoning, The Empire Strikes Back’, zo luidde een kop boven een artikel op Indian Link News, en publicatie voor de Indiase diaspora op het eiland.

Er zijn meer dan een miljoen Britten van Indiase komaf. In de ‘Indiase wijk’ Southall gaat het vooral om mensen uit de Punjab, zowel hindoes als sikhs. Dat is ook de staat waar de grootouders van Sunak vandaan kwamen, uit de stad Gujranwala die nu het Pakistaanse deel ligt. Sunak werd geboren en groeide op in Southampton, waar zijn grootvader medeoprichter was van de Vedic Society Tempel. Een priester noemde de aanstelling van Sunak als premier zelfs het Britse ‘Obama-moment’.

‘Het is goed om een premier van Aziatische origine te hebben’, zegt de 24-jarige Soni Marvah, de manager van een parfumerie, ‘bewust of onbewust zal hij bij zijn beleid denken aan minderheidsgroepen. We voelen ons nu ook vertegenwoordigd.’ In de cafetaria van Vikas hoopt Simran Kaur (25) op een voordeeltje. ‘Ik studeer verpleegkunde en hoop dat ik na mijn studie een arbeidsvergunning kan krijgen. Het is fijn leven hier. Misschien dat er onder Rishi meer visa beschikbaar komen voor Indiërs.’

Handelsakkoord

Een handelsakkoord met India speelt ook mee in het achterhoofd van Meneer Gill, een kleermaker in het Palace Shopping Centre. ‘Het gaat niet goed met de Britse economie’, zegt de zestiger die al vier decennia in Southall woont, ‘en Brexit heeft het er niet beter op gemaakt. Een handelsakkoord met India zou een zegen voor de Britten zijn, een groeimarkt van meer dan een miljard mensen. Wat Sunak betreft gaat het er mij om of hij verstandig is, niet om welk geloof hij heeft, of welke huidskleur.’

Nabij de Vishwa Hindu Mandir-temple langs Lady Margaret Road is niet iedereen even enthousiast over Sunak. ‘Ik zie hem niet als een van ons’, zegt Resham Samra, een gepensioneerde fabrieksarbeider die een Daily Mirror in zijn jaszak heeft, ‘maar als een miljonair die de belangen van zijn klasse vertegenwoordigt, niet die van de arbeidersklasse.’ Hij wijst op een gebouw achter de tempel. ‘Daar was in de jaren zestig de Conservative Social Club. Wij Indiërs waren daar niet welkom. Dat vergeet ik nooit.’

Van oudsher is Labour de partij van de migrantengemeenschappen, ook de Indiase. Dat laatste is aan het veranderen. Door de toenemende welvaart van deze minderheidsgroep, gesymboliseerd door een enorme tempel in Neasden, tien kilometer verderop, en de aanwezigheid van hindoes in de regering heeft de Conservatieve Partij in deze kringen aan populariteit gewonnen. Bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen verloren de Tories overal in Londen, behalve in de ‘Indiase wijk’ Harrow.

Dat de Indiase gemeenschap relatief veel kleine ondernemers telt, draagt bij aan de populariteit van Sunak. In zijn cafetaria, waar de geur van Pani Puri’s en Golgappe’s menig voorbijganger verleidt, wijst Vikas op de rol van Sunak tijdens pandemie. ‘Als minister van Financiën was hij gul met coronasteun, niet alleen voor burgers maar ook voor bedrijven. Dat zijn we hier niet vergeten en we hopen dat hij als premier ook denkt aan ondernemers. Die hebben het zwaar door alle kostenstijgingen.’