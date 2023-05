Indiase functionaris pompt waterreservoir leeg om telefoon terug te vinden

Een man wandelt over de uitgedroogde aarde tijdens de hittegolf die India vorig jaar trof. Beeld Hindustan Times via Getty Images

Vishwas, een voedselinspecteur, was met een paar vrienden naar het reservoir in de oostelijke deelstaat Chattisghar gegaan. Toen hij een selfie wilde maken, liet hij zijn gloednieuwe toestel, dat hem ruim 1100 euro had gekost, in het metersdiepe water vallen.

Enkele dorpelingen sprongen nog in het water in een poging om het ding voor Vishwas op te duiken, maar toen dat niet lukte, besloot de man een pomp te huren en het water weg te pompen. Hij verklaart daar mondelinge toestemming voor te hebben gekregen van de verantwoordelijke autoriteiten. In een verklaring zegt Vishwas dat ze daarbij zelfs hadden gezegd dat het gunstig zou zijn voor de boeren in de omgeving. De autoriteiten ontkennen echter dat zij die toestemming hebben verleend.

Na vier dagen onophoudelijk pompen, is er ongeveer twee miljoen liter water uit het reservoir verdwenen - genoeg om 600 hectare akkerland te irrigeren. De pomp werd pas stilgelegd toen een functionaris van het waterbeheer polshoogte kwam nemen na een klacht.

Watch | A food inspector posted in #Chhattisgarh Kanker district was suspended after he drained out around 21 lakh litres of water from a reservoir next to a dam to fish out his recently-bought Samsung phone. pic.twitter.com/jXWzwfGSI3 — The Indian Express (@IndianExpress) 26 mei 2023

Vishwas is geschorst totdat een onderzoek naar de zaak is afgerond. ‘Water is een essentiële bron die niet op deze manier verspild mag worden’, zegt Priyanka Shukla van het district waar het reservoir zich bevindt tegen de Indiase krant The National. India zucht momenteel onder extreem hoge temperaturen.

Volgens Vishwas ‘overdrijven’ de media de zaak. Hij zegt in de krant The Indian Express dat het water helemaal niet bruikbaar was. Hij heeft zijn telefoon overigens teruggevonden, maar die was - na vier dagen in het water te hebben geleden - stuk.