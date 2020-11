Indiase deelstaat criminaliseert gemengde huwelijken onder druk van radicale hindoes

Aanhangers van de Bharatiya Janata Party vieren de verkiezingsoverwinning begin november. Beeld EPA

Het besluit in de deelstaat Uttar Pradesh is de uitkomst van een jarenlange lobby van radicale groepen in de Bharatiya Janata Party (BJP) van premier Narendra Modi tegen religieus gemengde huwelijken, met name tussen hindoes en moslims. De hindoe-nationalistische BJP is sinds 2017 aan de macht in Uttar Pradesh.

Volgens critici is het besluit van Uttar Pradesh, de in bevolkingsomvang grootste deelstaat, tegen ‘onwettige bekeringen’ gericht op het verder marginaliseren van de 170 miljoen Indiase moslims. Deze minderheid wordt afgeschilderd als een vijfde colonne die probeert het hindoe-karakter van India aan te tasten.

Het hindoe-nationalistische schrikbeeld is wat op sociale media bekend staat als ‘love jihad’: moslimmannen die proberen jonge hindoemeisjes tot een huwelijk te verleiden om ze tot de islam te bekeren. Het doel van deze samenzwering zou zijn om op slinkse wijze de demografische verhoudingen tussen hindoes en moslims te veranderen, een Indiase variant op de extreemrechtse Europese ‘omvolkingstheorie’.

Azen op hindoemeisjes

De BJP-premier van Uttar Pradesh, de hindoegeestelijke Yogi Adityanath, hamert al jaren op het thema. Adityanath beweerde al voor zijn aantreden in 2017 dat islamitische ‘Romeo’s’ massaal op hindoemeisjes azen om hen te bekeren. Hij laat de politie in steden op straat patrouilleren op zoek naar gemengde stelletjes en riep hindoes op voor elk bekeerd hindoemeisje honderd moslimvrouwen te bekeren.

Volgens minister Siddharth Nath Singh van Uttar Pradesh zijn de nu afgekondigde gevangenisstraffen tot vijf jaar noodzakelijk om onwettige bekeringen tegen te gaan en de vrouwelijke slachtoffers gerechtigheid te bieden. Onder de nieuwe wet moeten alle gemengde stellen die willen trouwen zich twee maanden tevoren melden zodat het district kan onderzoeken of het huwelijk door de beugel kan.

In India woedt ook een hevige discussie over de Netflix-serie A Suitable Boy, naar het gelijknamige boek van Vikram Seth. In de serie komt een scène voor waarin een jong stel, het meisje hindoe, de jongen moslim, elkaar kust in een hindoetempel. BJP-leden vroegen de autoriteiten onderzoek te doen naar Netflix, omdat het bedrijf hun gevoelens zou hebben gekwetst. Ook riepen zij kijkers op Netflix te boycotten.