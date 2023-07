Indiaas exportverbod op witte rijst raakt vooral landen in Afrika en Azië

India is al jaren de grootste exporteur van rijst. Beeld AFP

De verwachting is dat het verbod over de hele wereld merkbaar zal zijn. India is al jaren de grootste exporteur van rijst, het aandeel van het land in de totale rijstexport is de afgelopen tien jaar gestaag opgelopen naar 40 procent, schat het Amerikaanse landbouwministerie.

De meeste rijst uit India komt in andere Aziatische landen terecht, zoals Bangladesh, Saoedi-Arabië en Iran. Ook Afrikaanse landen als Benin, Senegal en Ivoorkust zijn grote importeurs.

Het verbod geldt niet voor alle witte rijst, de meer luxe basmatirijst mag nog wel uitgevoerd worden naar het buitenland. Ook bruine rijst en rijstmeel vallen buiten de restricties. India exporteerde in 2022 zo’n 22 miljoen ton aan rijstproducten naar het buitenland, de exportrestricties zullen voor ongeveer de helft daarvan gelden, volgens persbureau Reuters.

Met het verbod hoopt de Indiase overheid de inflatie in het land laag te houden. De handelsprijs voor Indiase rijst steeg vanaf juni naar het hoogste niveau in jaren. Ook de prijs van Thaise en Vietnamese rijst steeg. Handelaren houden er rekening mee dat de oogsten tegenvallen door de droogte die weerfenomeen El Niño veroorzaakt. Tegelijkertijd kreeg het noorden van India eind juni te maken met hevige moessonregens, waardoor rijstplanten beschadigden.

De prijs van een pak rijst in de Nederlandse supermarkt stijgt mee: in juni was rijst 19 procent duurder dan een jaar eerder. De prijs van een pak rijst stijgt sinds november vorig jaar harder dan de gemiddelde inflatie.