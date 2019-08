India zet met opheffing autonomie Kashmir situatie in betwiste deelstaat op scherp

Een Indiase paramilitair bij een wegafsluiting in Srinagar, Kashmir, waar de spanningen steeds verder oplopen. Beeld AFP

Het was een symbolische verkiezingsbelofte van de Indiase premier Narendra Modi, en maandag loste de in mei met een monsterzege herkozen hindoenationalist hem in. India maakt een einde aan de speciale autonome status van de deelstaat Jammu & Kashmir, door intrekking van artikel 370 van de Indiase grondwet. Het explosieve besluit werd door president Ram Nath Kovind meteen per decreet bekrachtigd.

Jammu & Kashmir, de betwiste, overwegend islamitische deelstaat, genoot op grond van dat grondwetsartikel vergaand zelfbestuur, met uitzondering van defensie, buitenlandse zaken en communicatiebeleid. Via een aanpalend artikel was het niet-ingezetenen (lees: hindoes) verboden land of huizen te bezitten in Kashmir en waren veel overheidsbanen en studieplaatsen exclusief gereserveerd voor Kashmiri (lees: moslims).

Daad van agressie

Het besluit van maandag betekent dat hindoes zich voortaan vrij mogen vestigen in Kashmir en er mogen investeren, in de ogen van Kashmiri een daad van agressie. Delhi trekt ook anderszins de touwtjes aan: Jammu & Kashmir, nu nog verdeeld in islamitisch Kashmir, hindoeïstisch Jammu en boeddhistisch Ladakh, wordt gesplitst in twee federale gebieden: Jammu & Kashmir en Ladakh, teneinde het islamitisch karakter te verdunnen.

Afschaffing van de autonomie, de ingrijpendste maatregel in zeventig jaar, is onderdeel van een algehele crackdown in Kashmir, de enige deelstaat van India waar moslims in de meerderheid zijn en waar sinds jaar en dag onrust heerst. De regering heeft onlangs tienduizend extra troepen gestuurd, telefoon- en internetverbindingen platgelegd en regionale politici onder huisarrest geplaatst. Delhi regeert Kashmir al direct sinds de regionale BJP, de partij van Modi, zich terugtrok uit een regeringscoalitie met een lokale partij.

Afgelopen dagen liep de spanning verder op. De autoriteiten maakten vrijdag een einde aan een traditionele bedevaart naar het hindoeheiligdom van Amarnath in de Himalaya, vanwege een vermeende terreurdreiging door vanuit Pakistan opererende islamitische extremisten. Duizenden Indiase pelgrims en toeristen verlieten haastig de deelstaat (Pakistan ontkende overigens dat er enige terreurdreiging was).

Escalatie

Het schrappen van de autonomie van Kashmir is volgens waarnemers olie op het vuur. Het ondergraaft de door de Verenigde Naties bekrachtigde status quo rond dit strategische gebied in de Himalaya, dat in 1947 door India en Pakistan werd opgedeeld maar door beide landen in zijn geheel wordt geclaimd.

Twee van de drie oorlogen die India en Pakistan (twee kernmachten) sinds 1947 voerden, betroffen Kashmir (1947, 1965), en beide landen raken geregeld verzeild in schermutselingen langs hun zwaar gemilitariseerde bestandslijn, in 1999 nog bijna uitmondend in oorlog. En dan woedt er sinds 1989 een gewapende opstand tegen het Indiase gezag (met morele en militaire steun van Pakistan), aangevuld met massale burgerprotesten. Het snoeiharde Indiase legeroptreden tegen deze intifada heeft al tienduizenden doden geëist.

Beeld Volkskrant infographics

Veel Kashmiri willen zelfbeschikking via een VN-referendum, om te stemmen over onafhankelijkheid of aansluiting bij Pakistan. Ook Pakistan dringt aan op een referendum, in de hoop dat Kashmiri voor Pakistan zullen stemmen. India weigert dit. Het beschouwt de kwestie-Kashmir als een bilateraal conflict, wil geen enkele internationale bemoeienis en wees daarom onlangs ook een bemiddelingsaanbod van de Amerikaanse president Donald Trump af.

De aanhang van premier Modi betoonde zich maandag opgetogen over de gelijkschakeling van Jammu & Kashmir. Hindoenationalisten roepen al jaren om afschaffing van de status aparte. Door de deelstaat te integreren in India en via de vestiging van meer hindoes de islamitische meerderheid aan te lengen hopen ze de kans te verkleinen dat de deelstaat ooit naar Pakistan gaat.

De Indiase regering heeft onlangs al extra troepen naar Kashmir gestuurd en regionale politici onder huisarrest geplaatst. Beeld EPA

In Kashmir zelf waren de reacties afwijzend. De voormalige premier van Jammu & Kashmir, Mehbooba Mufti, noemde het schrappen van artikel 370 ‘illegaal en ongrondwettig’ en sprak van de ‘donkerste dag van de Indiase democratie’. ‘Dit zal catastrofale gevolgen hebben voor het subcontinent’, zei ze. En de president van het door Pakistan gecontroleerde deel van Kashmir, Sardar Masood Khan, waarschuwde dat het Indiase besluit tot oorlog met Pakistan kan leiden.

De grote vraag is natuurlijk wat Pakistan gaat doen. De Pakistaanse minister van Buitenlandse Zaken Shah Mahmood Qureshi veroordeelde de Indiase zet en kwalificeerde die als een flagrante schending van resoluties van de VN-Veiligheidsraad. ‘India speelt een heel gevaarlijk spel door de status van Kashmir te veranderen via illegale acties’, aldus Qureshi. Maar premier Imran Khan zweeg, een teken dat Pakistan de zaak niet direct op de spits wil drijven. India en Pakistan hadden in februari nog een militaire confrontatie over Kashmir, die maar net kon worden bezworen. Her en der gingen in Pakistan wel boze demonstranten de straat op.