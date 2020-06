India verbiedt Chinese apps als TikTok en WeChat vanwege oplopend grensgeschil

Een activist tijdens een anti-China-betoging staat op het punt om een telefoon van Chinese makelij stuk te gooien. Beeld AFP

Volgens het Indiase ministerie van informatietechnologie zijn de 59 apps ‘nadelig voor de soevereiniteit en eenheid van India, de verdediging van India en de veiligheid van de staat en de openbare orde’, en zouden deze apps ook gegevens van Indiase gebruikers stelen.

India en China hebben al decennia lang meerdere grensgeschillen in de Himalaya. Bij een dodelijke schermutseling vielen twee weken geleden aan Indiase zijde twintig doden. Al voor deze escalatie gingen in India wegens de oplopende spanningen met Beijing al stemmen op Chinese apps te weren of ronduit te verbieden: daar was een speciale app genaamd Remove China App voor in omloop. Zeker nadat er Indiase en een onbekend aantal Chinese soldaten zijn gesneuveld wordt de roep om een Indiase consumentenboycot van Made in China-producten luider.

Volgens de techwebsite TechCrunch treft de maatregel een op de drie Indiase smartphonegebruikers. Chinese techbedrijven zijn zeer actief op de Indiase markt: voor ByteDance, de maker van videoplatform TikTok, is India de grootste markt met 611 miljoen downloads, ruim dertig procent van het totale aantal TikTok-gebruikers. De Chinese gadget- en mobieltjesfabrikant Xiaomi levert tachtig procent van alle smartphones die in India worden verkocht, plus een aantal apps op de verboden lijst.

Hoe de Indiase overheid op naleving van de boycot toeziet, en in hoeverre het verwijderen van Chinese apps verplicht wordt, is niet duidelijk: Indiase smartphonegebruikers meldden vandaag op Twitter dat de verboden apps nog gewoon zijn te downloaden in de winkels van Google en Apple.

Eerder nam de Indiase regering al maatregelen tegen e-commerce uit China door een online-platform voor leveranciers aan de Indiase overheid te verplichten duidelijkheid te scheppen over de herkomst van producten. Overheden worden met speciale Made in India-filters gestimuleerd spullen te kopen die voor meer dan vijftig procent uit plaatselijk geproduceerd materiaal bestaan, in plaats van goedkope import uit de Volksrepubliek. Sinds kort houdt de Indiase douane ook in China gemaakte laptops en andere consumentenelectronica tegen aan de grens.