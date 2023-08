India’s ‘Meneer Toilet’ hielp tienduizenden strontscheppers aan eervoller werk

Bindeshwar Pathak, ‘Mister Toilet’ tijdens de viering van Internationale Vrouwendag 2015 bij het Taj Mahal in Agra. Beeld Deepak Malik / Getty

Twee gaten in de grond waarin iedereen op een schone manier zijn behoefte kon doen. Zijn schoonvader vond het in 1969 maar niks, de uitvinding van Bindeshwar Pathak (geboren in 1924). Schoonpapa had spijt dat hij deze man met zijn dochter had laten trouwen.

Maar die twee gaten brachten Pathak faam en erkenning tot ver over de grenzen van India. Zijn uitvinding was ‘een twin-pit toilet’, een toilet waarop nu nog elke dag miljoenen Indiërs hun behoefte doen.

Een halve eeuw geleden was het in India heel normaal dat de armen ’s nachts, als niemand ze kon zien, langs de weg of een spoorrail hun broek lieten zakken. Vooral vrouwen deden overdag de grootste moeite om hun plas of poep op te houden, zodat ze dat ’s avonds in het donker konden koen. Als er al een openbare sanitaire voorziening was, was die niet bepaald hygiënisch.

Al helemaal niet voor de 300 duizend mannen die de poep opruimden, meestal met hun blote armen en met een emmer waarin ze de stront op hun hoofd afvoerden. ‘Ik schaam me’, vertelde een van hen ruim nog twintig jaar geleden aan de Volkskrant. ‘Maar wat moet ik anders. Het vak zit zogezegd in de familie en er moet toch brood op de plank komen’.

Dat brood kregen ze toegeworpen, omdat winkeliers het risico niet wilden lopen dat ze een van de Banghis, de kaste waartoe de strontscheppers behoorden, zouden aanraken.

Kastestelsel

Aan dat ellendig bestaan wilde Pathak een einde maken nadat hij als student sociologie het lot van de Banghis had bestudeerd. Die keuze was al slecht gevallen bij zijn ouders en de rest van zijn omgeving, omdat hij als Brahmaan – de hoogste kaste binnen het systeem - zich ver van de onaanraakbaren hoort te houden.

Maar de idealist Pathak had andere opvattingen. Hij was een groot bewonderaar van Mahatma Gandhi, die de geweldloze strijd voor India’s bevrijding leidde en zich keerde tegen het kastestelsel. Pathak ontwierp een toilet met een aparte opvangbak waarin de ontlasting kon worden gecomposteerd.

Bindeshwar Pathak demonstreert zijn ‘Sulabh-toilet’ bij een liefdadigheidsinstelling in New Delhi. Beeld Abhaya Shrivastava / AFP

Pathak bedacht dat dit principe op grotere schaal ook toepasbaar was voor openbare toiletten. Hij ontwierp een systeem waarbij alle ontlasting wordt afgevoerd, waarna die kan worden omgezet in biogas, dat op zijn beurt wordt gebruikt als brandstof of omgezet in elektriciteit. Wat resteert, wordt gebruikt als mest.

Pathak zette de Sulabh Foundation op, een stichting zonder winstoogmerk die sinds 1974 in samenwerking met lokale besturen meer dan 9.000 openbare voorzieningen hielp aanleggen volgens zijn ontwerp. ‘One rupee for a pee, two rupee for a poop’ werd een gevleugelde uitdrukking.

Ook scholen en stations kregen een Sulabh-voorziening, waarvan er in India nu ruim 45 duizend zijn. Pathak werd Mister Toilet gedoopt, een bijnaam die hij met trots droeg.

Eervoller vak

Pathak verloste een deel van de Banghis – ruim 200 duizend tot nu toe – niet alleen van hun onterende werk af, maar leidde voormalige strontscheppers op tot een eervoller vak als bijvoorbeeld kleermaker. Hij hielp ze ook aan een andere woning, op een plek waar niemand van hun vroegere bestaan wist. En hij zette zich in voor onderwijs voor hun kinderen.

En de schoonvader ? Die moest uiteindelijk erkennen dat zijn schoonzoon toch iets goed te pakken had. Niet dat Bindeshwar Pathak zich iets had aangetrokken van diens boosheid, zo zei hij in 2017 in een vraaggesprek met de BBC. ‘Mijn vrouw kan ik verlaten. Mijn missie nooit.’