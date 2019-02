India protesteert bij VS tegen arrestatie Indiase studenten wegens fraude met nepuniversiteit

Minister-president Narendra Modi van India Beeld AFP

Volgens Indiase nieuwsmedia zouden de 129 opgepakte studenten ingeschreven hebben gestaan bij de niet bestaande ‘University of Farmington’ in Detroit, Michigan. Die instelling werd volgens de Amerikaanse immigratiedienst opgezet in het kader van een undercoveroperatie om buitenlanders op te sporen die de voorschriften van hun visum overtreden door zich ten onrechte te afficheren als student.

Het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken liet zaterdag weten dat het bij de Amerikaanse autoriteiten officieel zijn zorg over de arrestaties had overgebracht, en erop had aangedrongen dat de studenten zo snel mogelijk zouden worden vrijgelaten. Volgens India is zeker een aantal van de studenten mogelijk onschuldig slachtoffer van de uitlokkingspraktijken van de undercoveragenten.

Homeland Security

De Amerikaanse dienst Immigration and Customs Enforcement (ICE) maakte vorige week bekend dat behalve de woensdag wegens visumfraude opgepakte 129 Indiase studenten ook acht Amerikaanse ‘recruiters’ zijn gearresteerd. Zij zijn in staat van beschuldiging gesteld wegens samenzwering voor het tegen geldelijk gewin plegen van immigratiefraude en het huisvesten van illegale buitenlanders.

Opsporingsambtenaren van Homeland Security Investigations (HSI) zouden met de actie een groot landelijk netwerk hebben ontrafeld voor zogeheten ‘pay-for-stay’-fraude. Daarbij komen buitenlandse ingezetenen op een studentenvisum naar de VS om daarna onder valse voorwendselen te blijven werken. ‘De verdachten hielpen honderden buitenlanders illegaal in de VS te verblijven, door hen in staat te stellen zich voor te doen als studenten, wat de meesten zeker niet waren’, aldus speciaal agent Steve Francis van de HSI.

Uitzetting

De acht recruiters zouden hun klanten onder meer geholpen hebben om met verzonnen studieresultaten de immigratiedienst om de tuin te leiden. ‘Alle betrokkenen bij de visumfraude wisten echter heel goed dat de universiteit geen docenten in dienst had en dat er ook geen colleges waren’, aldus de HSI in een verklaring. De 129 Indiase opgepakte studenten kunnen indien schuldig bevonden worden uitgezet.

HSI-undercoveragenten dreven hun nepuniversiteit bijna twee jaar lang. Een website adverteerde met collegegelden van 8.500 tot 11.000 dollar en foto’s van studenten in collegezalen en bibliotheken en op een groene campus. Ook was er een Facebookaccount met fictieve evenementen. In werkelijkheid behelsde de universiteit niet meer dan een kantoor op een industrieterrein in de buitenwijken van Detroit.

De Amerikaanse autoriteiten worden steeds strenger tegen illegale immigratie en visumfraude. Bij grootschalige acties worden volgens de BBC vaak honderden mensen tegelijk opgepakt, zoals vorig jaar bij een vleesverwerkingsbedrijf in Ohio en een fabrikant van aanhangwagens in Texas.

Het fenomeen van de nepuniversiteit kent overigens een precedent. In 2016 werden onder president Obama 21 Chinese en Indiase immigranten opgepakt via de fictieve University of Northern New Jersey.