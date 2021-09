India gooit Kashmir op slot uit angst na overlijden van iconische seperatistenleider Syed Ali Geelani

Betogers in Srinagar, in de provincie Kashmir, gooien stenen naar de Indiase oproerpolitie na het overlijden van separatist Syed Ali Geelani. Beeld REUTERS

Donderdag ontvouwde zich een inmiddels pijnlijk vertrouwd scenario in het Indiase deel van Kashmir. De hindoe-nationalistische regering van premier Modi gooide het gebied op drastische wijze op slot, zoals dat tussen augustus 2019 en februari 2021 ook al het geval was. Het internet werd afgesloten. Politie stond op checkpoints in de steden en dorpen van het gebied. Wegen waren afgezet met prikkeldraad.

De reden voor de nieuwe lockdown is dat India onrust in Kashmir verwacht. Afgelopen woensdag overleed de 92-jarige islamitische separatistenleider Syed Ali Geelani. De Indiase autoriteiten waren zo bezorgd dat zijn begrafenis zou uitgroeien tot een massaal anti-Indiaprotest dat het lichaam van de rebellenleider direct werd begraven. Familie mocht niet bij de ceremonie aanwezig zijn. Ook werd de laatste wens van Geelani niet vervuld: hij werd niet begraven in de Indiase stad Srinagar.

Geelani (geboren in 1929) gold decennialang als een van de belangrijkste separatistenleiders uit Kashmir. Hij maakte de strijd tussen aartsrivalen India en Pakistan om de grensregio Kashmir vanaf het begin in 1947 mee. Een deel van het gebied wordt beheerd door Pakistan, een ander deel door India. Beide partijen hebben elk honderdduizenden militairen in Kashmir gestationeerd.

Hardliner

Hoewel Geelani in Kashmir is geboren, en daarmee een ‘Kashmiri’ is, voelde hij zich wat betreft nationaliteit zijn leven lang het meest bij Pakistan thuis. Sinds de jaren zestig zette hij zich ervoor in dat Kashmir zich bij Pakistan aansloot. Vanaf dat moment was hij India een doorn in het oog. Hij stond bekend als een hardliner. Iemand met wie niet te praten viel. In 1962 ging hij voor bijna tien jaar de gevangenis in. Daarna kreeg hij nog vele malen huisarrest van de Indiase autoriteiten.

Het is niet zo dat Geelani’s standpunten lokaal breed gedragen zijn. De meeste moslims in het Indiase deel van Kashmir willen geen aansluiting bij Pakistan, maar verlangen juist naar een onafhankelijke regio (een onbespreekbaar standpunt voor India). Toch gold Geelani als een iconische en invloedrijke figuur, die zich ook op intellectueel vlak liet gelden. Hij schreef zo’n twintig boeken over Muhammad Iqbal, de dichter en filosoof die aan het begin van de 20ste eeuw als een van de eerste denkers serieus begon na te denken over de oprichting van Pakistan.

Pakistan reageerde donderdag met scherpe bewoordingen op de manier waarop India met de dood van Geelani is omgegaan. ‘Pakistan veroordeelt met klem de barbaarse daad van het wegrukken van de stoffelijke resten van de iconische Kashmiri-leider door de Indiase politie’, liet het Pakistaanse ministerie van Buitenlandse Zaken weten. Volgens Pakistan is de Indiase regering ‘zo bang voor Syed Geelani en waar hij voor stond, dat ze nu zelfs na zijn overlijden nog tot deze onmenselijke daad zijn overgegaan’.