India drie weken in een lockdown – eenzesde van de wereldbevolking moet binnenblijven

De Indiase premier Narendra Modi waarschuwde dinsdag op televisie dat iedereen die nog buiten komt, riskeert het virus zijn huis binnen te laten. ‘Om ons land en al haar inwoners te redden, is er een totaal verbod op het verlaten van jullie woningen’, zei hij. Als India de komende 21 dagen faalt, zo waarschuwde de premier, dreigt het land 21 jaar terug in de tijd te gaan.

Op een bevolking van 1,3 miljard mensen zijn er tot nu toe 519 besmettingen geregistreerd, tien mensen overleden aan de ziekte. Gevreesd wordt echter dat de werkelijke cijfers veel hoger liggen.

25 miljoen forenzen per dag

Afgelopen weekeinde was er in 80 districten al een lockdown afgekondigd tot het einde van de maand maart. Miljoenensteden als New Delhi, Mumbai en Bangalore lagen dus maandag al plat. Winkels, fabrieken en kantoren bleven dicht, en er reed geen enkele passagierstrein van Indian Railways, een bedrijf dat normaal gesproken 25 miljoen forenzen per dag vervoert. Ook bussen, riksja’s en de metro lagen stil.

Niet iedereen hield zich maandag aan het uitgaansverbod en honderden mensen zijn hiervoor aangehouden. Op sommige plaatsen deelde de politie ongebruikelijke straffen uit. Zo was op lokale media uit de Punjab en Maharashtra te zien hoe mannen werden gedwongen om push-ups te doen. Volgens de Hindustan Times plaatste de politie van de deelstaten Rajasthan en Uttar Pradesh foto’s op sociale media van degenen die toch naar buiten waren gegaan, met daarbij de mededeling dat deze mensen ‘zich tegen de samenleving keerden’.

Dagloners

Vooral de miljoenen dagloners worden zwaar getroffen door de lockdown: elke dag dat zij niet werken, hebben zij geen geld om eten te kopen. Het ministerie van Arbeid heeft er bij de deelstaten op aangedrongen om bouwvakkers, veelal dagloners van wie er ongeveer 35 miljoen zijn geregistreerd bij welzijnsorganisaties van de sector, tegemoet te komen. Het is afwachten wat daar daadwerkelijk van terecht komt. Ook voor tientallen miljoenen anderen is het onbekend wat de overheid voor hen zal betekenen, zeker als zij nergens staan geregistreerd.

Daarnaast is het deze tijd van het jaar al warmer in het land. In New Delhi bijvoorbeeld wordt het deze week maximaal 30 graden, en dat zal de komende weken alleen maar oplopen. Problematisch bij een lockdown: de armen hebben geen airconditioning in huis, en ook geen tuintje waar ze met hun kinderen kunnen zitten. Naar buiten gaan en afstand houden van anderen is de komende weken niet alleen verboden, maar in de overbevolkte sloppenwijken vrijwel onmogelijk.

Andere simpele zaken die bij deze crisis zo belangrijk zijn, zoals het regelmatig wassen van je handen, is voor honderden miljoenen mensen onmogelijk. In de sloppenwijken en op het platteland hebben veel huizen geen stromend water. Mensen moeten dus, ook tijdens een lockdown, met hun emmertjes in de rij gaan staan bij de gemeenschappelijke kraan, of de vrachtwagen met watertank die de sloppenwijken een paar keer per week aandoet.