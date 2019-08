India arresteert ‘honderden politici’ in Kashmir

Paramilitairen patrouilleren woensdag in Srinagar, de zomerhoofdstad van de Indiase deelstaat Jammu en Kashmir. Beeld Foto EPA

De afgelopen dagen arresteerden de Indiase autoriteiten meer dan vijfhonderd mensen, onder wie hoogleraren, prominente zakenlieden en activisten. Een medewerker van de Indiase politie, die anoniem wilde blijven, zei tegen persbureau Reuters dat onder hen ook ‘honderden politici’ zijn. Vanuit steden als Srinagar en Baramulla zijn ze overgebracht naar detentiecentra.

Veel blijft onduidelijk, want er komt al dagenlang weinig informatie uit de bergvallei. Communicatie met de regio is zo goed als onmogelijk. Het telefoon- en internetverkeer is afgesloten en er geldt een uitgaansverbod. Indiase media, zoals de krant The Hindu, hebben sindsdien niets van hun correspondenten ter plaatse vernomen.

Autonome status

Sinds de Indiase onafhankelijkheid van 1947 genoot de overwegend islamitische deelstaat Jammu en Kashmir in India een verregaande autonome status. Zo konden bijvoorbeeld alleen lokale inwoners, de Kashmiri’s, onroerend goed bezitten en lokale overheidsbanen vervullen. Daaraan kwam maandag abrupt een einde, toen de Indiase regering maandag artikel 370 van de grondwet introk. De moslims vrezen nu een ‘hindoeïsering’ van hun regio. Door vele Chinezen naar Tibet te verhuizen, verzwakte China op vergelijkbare wijze de stem van de Tibetanen.

Woensdag gaf de hindoe-nationalistische Indiase premier Narendra Modi voor het eerst een toespraak over zijn drastische stap. Hij repte met geen woord over de arrestaties en de tienduizenden extra militairen die hij de afgelopen dagen in Jammu en Kashmir stationeerde. In plaats daarvan sprak hij vooral hoopvol over een ‘nieuw begin’ voor de regio.

Volwaardige Indiërs

Modi feliciteerde de inwoners van Jammu en Kashmir. Eindelijk, zei hij, krijgen de inwoners van de regio nu de rechten hun als volwaardige Indiërs toekomen. Hij zei de regio met het opheffen van de speciale status uit het isolement te willen trekken. De premier bezong ‘de kleur van saffraan en de smaak van koffie uit Jammu en Kashmir, de zoetheid van de lokale appels en de sappigheid van de abrikozen.’ En de kasjmieren sjaals, niet te vergeten. Dat alles ‘moet de wereld over’.

Maar wat er de komende tijd precies de wereld over gaat, zal moeten worden bezien. Nucleaire rivaal en buurland Pakistan schortte woensdag de handel met India op. Ook zijn de diplomatieke relaties op een lager pitje gezet en zei het land zijn ambassadeur uit India te zullen terughalen. De twee landen strijden al zeventig jaar om de bergvallei Kashmir. Schermutselingen tussen troepen aan de grens zijn gebruikelijk. Ook woensdag zijn er schoten gelost, zo berichtte de Indiase staatszender All India Radio.

Volgens India moet Pakistan zich niet met de situatie bemoeien. Het gaat hier in de woorden van het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken louter om een ‘interne aangelegenheid’.

Reisadvies India aangescherpt

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag adviseert vanwege de oplopende spanningen om niet naar Kashmir te reizen. Voor de steden Srinagar en Jammu geldt het advies om daar alleen heen te gaan als dat noodzakelijk is.

‘In deze deelstaat is de veiligheidssituatie slecht en onvoorspelbaar’, schrijft het ministerie. De ambassade kan in het gebied maar beperkt hulp bieden. ‘Dit komt bijvoorbeeld doordat er gewapende groepen actief zijn die aanslagen plegen op overheidsgebouwen en veiligheidsinstanties. Soms vallen er burgerslachtoffers bij deze aanslagen of bij acties van het leger en de politie. Er wordt regelmatig een avondklok ingesteld in de vallei en telefoon- en internetverbindingen worden regelmatig geblokkeerd.’

Buitenlandse Zaken heeft ook een groot deel van de grens tussen India en Pakistan en de grens met China in het uiterste noorden aangemerkt als risicogebied om niet naar toe te reizen. Die waarschuwing geldt al langer.

Indiase mannen verheugen zich online op huwelijken met vrouwen uit Kashmir Op de social media ontstond een flinke rel, nadat mannelijke partijgenoten van Modi op Twitter juichten dat het voortaan makkelijker zou zijn om met de ‘lichtgekleurde’ vrouwen uit Kashmir te trouwen. Die raken onder de nieuwe wetgeving bij een huwelijk met buitenstaanders niet meer hun exclusieve rechten kwijt, zoals voorheen het geval was. Exclusieve rechten voor Kashmiri's bestaan nu niet meer. ‘Nu kunnen we de vrijgezellen onder onze partijleden daar met iemand laten trouwen’, provoceerde de BJP-politicus Vikram Saini. De opmerkingen kwamen op felle kritiek te staan. ‘Vrouwen uit Kashmir zijn geen oorlogsbuit’, reageerde Mihira Sood, advocaat aan het hooggerechtshof.